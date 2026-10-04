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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

ظرفیت تولید گل رز تفت ارزیابی شد

ظرفیت تولید گل رز تفت ارزیابی شد

یزد- مدیر جهادکشاورزی تفت از ارزیابی تولید گل رز در شهر نیر برای شناسایی و معرفی بهره‌برداران برتر بخش کشاورزی در سطح استانی و ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، کاظم مسروری‌فر اظهار کرد: عملیات کیل‌گیری محصول گل رز در یکی از واحدهای تولیدی شهر نیر با هدف بررسی شاخص‌های کمی و کیفی تولید و شناسایی نمونه‌های برتر بخش کشاورزی انجام شد.

وی افزود: این ارزیابی در چارچوب چهلمین دوره انتخاب نمونه‌های بخش کشاورزی انجام شده و میزان تولید، عملکرد، کیفیت و مرغوبیت محصول از جمله شاخص‌های مورد بررسی بوده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت گفت: گلخانه متعلق به خالویی در سطح پنج هزار مترمربع فعالیت دارد و ارقام گل رز سامورایی، جومیلیا و آنجلینا در آن کشت می‌شود.

مسروری‌فر با تأکید بر اهمیت معرفی بهره‌برداران موفق بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزان نمونه، الگوهای عینی کشاورزی دانش‌بنیان و نوآورانه هستند و انتقال تجربیات موفق آنان می‌تواند به افزایش بهره‌وری و توسعه روش‌های نوین تولید کمک کند.

این ارزیابی با حضور کارشناسان بخش‌های ترویج و باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، رئیس مرکز جهادکشاورزی نیر و کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تفت انجام شد.

کد مطلب 6967260

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