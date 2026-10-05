فرآوری ۸۵۰ تن بذر گندم و جو در یزد به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، سیدعلی حسینی‌پور اظهار کرد: عملیات تولید، فرآوری و اصلاح بذر گندم و جو مورد نیاز سال زراعی ۱۴۰۵ توسط اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان یزد در سایت بوجاری هرات با موفقیت به پایان رسیده است.

وی افزود: اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان یزد مسئولیت تأمین و تولید ۱۰۰ درصد بذر تولیدی استان را بر عهده دارد و با تکمیل فرآیند فرآوری، آمادگی لازم برای توزیع بذور باکیفیت در شهرستان‌های استان و عرضه آن به کشاورزان سراسر کشور فراهم شده است.

مدیر تعاون روستایی استان یزد ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۸۵۰ تن انواع بذر گندم و جو تولید و فرآوری شده که شامل ارقام گندم نارین، سیستان، برزگر و امین و همچنین بذر جو است.

حسینی‌پور تصریح کرد: فرآیند تولید، فرآوری و اصلاح این بذور تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان یزد انجام شده و بر اساس مصوبات کمیته بذر استان، بذور فرآوری‌شده برای توزیع در شهرستان‌های استان آماده است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع بذر گواهی‌شده و باکیفیت خاطرنشان کرد: استفاده از بذور استاندارد و اصلاح‌شده نقش مهمی در افزایش عملکرد مزارع، ارتقای بهره‌وری نهاده‌ها و دستیابی به تولید پایدار محصولات راهبردی دارد و تأمین مناسب این نهاده از الزامات تحقق امنیت غذایی و کاهش وابستگی به منابع خارج از استان و کشور است.