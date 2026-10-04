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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

پایش مگس میوه در باغات اشکذر تقویت شد

پایش مگس میوه در باغات اشکذر تقویت شد

یزد- مدیر جهادکشاورزی اشکذر از تقویت پایش ایستگاه‌های رصد مگس میوه با هدف پیشگیری از طغیان این آفت و کاهش خسارت به باغات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، علیرضا میرجلیلی اظهار کرد: وضعیت ایستگاه‌های پایش مگس میوه با حضور کارشناس معین مدیریت حفظ نباتات استان بررسی و نوسانات جمعیتی این آفت ارزیابی شد.

وی افزود: در این پایش، عملکرد تله‌های جلب‌کننده، داده‌های ثبت‌شده و شرایط باغات مورد بررسی قرار گرفت و بر رعایت اصول بهداشت باغ و اجرای توصیه‌های فنی تأکید شد.

مدیر جهادکشاورزی اشکذر ادامه داد: پایش مستمر جمعیت آفت، نقش مهمی در شناسایی به‌موقع کانون‌های آلوده و اجرای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی پیش از رسیدن آفت به مرحله طغیان دارد.

میرجلیلی جمع‌آوری و معدوم‌سازی میوه‌های آلوده و باقی‌مانده، رعایت زمان مناسب برداشت و اجرای توصیه‌های کارشناسی را از مهم‌ترین اقدامات باغداران برای کاهش جمعیت مگس میوه و جلوگیری از تداوم چرخه زادآوری این آفت عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان جهادکشاورزی و شبکه مراقبت، وضعیت باغات و ایستگاه‌های پایش را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت آفت، اقدامات لازم متناسب با شرایط منطقه و بر اساس دستورالعمل‌های فنی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6967236

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