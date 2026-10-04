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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

کنترل بیولوژیک آفات در گلخانه‌های اشکذر انجام گرفت

کنترل بیولوژیک آفات در گلخانه‌های اشکذر انجام گرفت

یزد- مدیر جهادکشاورزی اشکذر از اجرای برنامه مدیریت تلفیقی آفات و کنترل بیولوژیک در دو واحد گلخانه‌ای به مساحت ۵۵۰۰ مترمربع با هدف کاهش مصرف سموم و تولید محصولات سالم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، علیرضا میرجلیلی اظهار کرد: استفاده از عوامل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ سلامت محصولات و پایداری تولید داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا، روند اجرای برنامه‌های کنترل بیولوژیک در دو واحد گلخانه‌ای شهرستان به مساحت مجموع ۵۵۰۰ مترمربع توسط تیم فنی مدیریت جهادکشاورزی اشکذر مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.

مدیر جهادکشاورزی اشکذر ادامه داد: در این پایش، سلامت بوته‌ها، شرایط محیطی گلخانه، روند استقرار و عملکرد عوامل بیولوژیک و نحوه اجرای برنامه مدیریت تلفیقی آفات بررسی و توصیه‌های فنی لازم به بهره‌برداران ارائه شد.

میرجلیلی با تأکید بر توسعه کشاورزی پایدار گفت: توسعه کنترل بیولوژیک علاوه بر کاهش وابستگی به سموم شیمیایی، زمینه تولید محصولات سالم‌تر و ارتقای کیفیت محصولات گلخانه‌ای را فراهم می‌کند و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان از تولیدکنندگان در این زمینه حمایت فنی خواهد کرد.

کد مطلب 6967222

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