به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، علیرضا میرجلیلی اظهار کرد: استفاده از عوامل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ سلامت محصولات و پایداری تولید داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا، روند اجرای برنامه‌های کنترل بیولوژیک در دو واحد گلخانه‌ای شهرستان به مساحت مجموع ۵۵۰۰ مترمربع توسط تیم فنی مدیریت جهادکشاورزی اشکذر مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.

مدیر جهادکشاورزی اشکذر ادامه داد: در این پایش، سلامت بوته‌ها، شرایط محیطی گلخانه، روند استقرار و عملکرد عوامل بیولوژیک و نحوه اجرای برنامه مدیریت تلفیقی آفات بررسی و توصیه‌های فنی لازم به بهره‌برداران ارائه شد.

میرجلیلی با تأکید بر توسعه کشاورزی پایدار گفت: توسعه کنترل بیولوژیک علاوه بر کاهش وابستگی به سموم شیمیایی، زمینه تولید محصولات سالم‌تر و ارتقای کیفیت محصولات گلخانه‌ای را فراهم می‌کند و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان از تولیدکنندگان در این زمینه حمایت فنی خواهد کرد.