به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به تغییرات اقلیمی و الگوهای جدید بارشی در منطقه اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی وقوع بارش‌های زودهنگام و حدی در دهه سوم مهرماه، دستورالعمل مقابله با سیلاب تدوین و وظایف ۵۰ دستگاه اجرایی استان برای مدیریت شرایط احتمالی ابلاغ شده است.

وی افزود: اجرای طرح‌های پیشگیرانه در بستر و حریم رودخانه‌ها در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۲۶ کیلومتر لایروبی، ۱۰ کیلومتر آزادسازی و ۲.۲ کیلومتر ساماندهی مسیرهای آبی انجام شده است، اما این اقدامات برای مقابله با مخاطرات پیش‌رو کافی نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های هدایت آب‌های سطحی گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید نسبت به پاک‌سازی کانال‌ها، مسیل‌ها و تکمیل سیل‌بندهای حفاظتی در اطراف شهرها و روستاها اقدام کنند.

شیشه‌فروش از شناسایی ۵۲۴ پل و سازه فاقد توان کافی آبگذری در استان خبر داد و تصریح کرد: مشخصات این نقاط به دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل راهداری، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرک‌های صنعتی ابلاغ شده و لازم است پیش از آغاز بارش‌های سنگین، اصلاحات سازه‌ای و بازگشایی دهانه پل‌ها انجام شود.

وی اجرای طرح‌های آبخیزداری و پخش سیلاب در حوضه‌های بالادست را از الزامات مدیریت بحران دانست و افزود: صنایع و معادن نیز باید در تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز شهرستان‌ها برای مقابله با حوادث احتمالی همکاری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اهمیت بیمه دارایی‌ها در جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی گفت: پرداخت غرامت به بخش‌های خسارت‌دیده منوط به داشتن پوشش بیمه‌ای است. سال گذشته صندوق بیمه کشاورزی ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان و باغداران استان پرداخت کرد و لازم است فعالان بخش‌های کشاورزی، دامداری، گلخانه‌ای و باغداری در سال زراعی جدید نسبت به بیمه اموال خود اقدام کنند.

وی همچنین دستگاه‌های اجرایی را موظف به بیمه اموال منقول و غیرمنقول در برابر حوادثی نظیر سیل، آتش‌سوزی و صاعقه دانست.

شیشه‌فروش در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید ممیزی انرژی را انجام داده، دمای سامانه‌های گرمایشی را روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد تنظیم و مصرف گاز را دست‌کم ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه کاهش دهند.

وی تأکید کرد: نظارت بر رعایت الگوی مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.