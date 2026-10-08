رئوف حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات لایروبی محدوده پشت بندهای سنگی ملاتی حوزه آبخیز شمسک و قوری‌چای در راستای اجرای مصوبات مدیریت بحران شهرستان انجام شد و به پایان رسید.

وی افزود: این اقدام با هدف کاهش آثار احتمالی مخرب پدیده النینو و افزایش آمادگی در برابر پیامدهای ناشی از بارش‌های قابل توجه انجام شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنقروکلیایی گفت: اجرای عملیات لایروبی با مساعدت و تأمین اعتبار بخشداری مرکزی و همچنین همکاری دهیاری روستای قوری‌چای انجام شد.

حضرتی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت روان‌آب‌ها، تصریح کرد: پاکسازی و لایروبی محدوده پشت سازه‌های آبخیزداری می‌تواند ظرفیت آبگیری این بندها را افزایش داده و از شدت خطرات احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید بکاهد.

وی ادامه داد: انجام این اقدامات پیشگیرانه در محدوده سازه‌های آبخیزداری، بخشی از برنامه‌های مرتبط با مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های قابل توجه به شمار می‌رود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنقروکلیایی در پایان از همراهی و مساعدت بخشداری مرکزی و دهیاری روستای قوری‌چای در اجرای عملیات لایروبی قدردانی کرد.