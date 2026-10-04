  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

پوستر آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در ایستگاه‌های مترو تهران نصب شد

پوستر آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در ایستگاه‌های مترو تهران نصب شد

هم‌زمان با نزدیک‌شدن به آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی به همت معاونت فرهنگی میراث فرهنگی و با همکاری معاونت فرهنگی مترو تهران، در ایستگاه‌های منتخب مترو پایتخت نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی، پوستر اطلاع‌رسانی این آیین به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری معاونت فرهنگی مترو تهران، در شماری از ایستگاه‌های منتخب مترو تهران نصب شد.

این اقدام با هدف گسترش دامنه اطلاع‌رسانی عمومی درباره آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی و قرار دادن این رویداد فرهنگی در معرض دید شهروندان و استفاده‌کنندگان از شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت انجام شده است.

آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی قرار است ۱۵ مهرماه در خوی برگزار شود، رویدادی که در کانون توجه برنامه‌های مرتبط با بازشناسی جایگاه شمس تبریزی و تقویت پیوند میان میراث‌فرهنگی، ادبیات، عرفان و گردشگری فرهنگی قرار گرفته است.

مترو تهران به دلیل گستردگی شبکه، تنوع مخاطبان و حضور روزانه شمار قابل‌توجهی از شهروندان، یکی از ظرفیت‌های مهم برای اطلاع‌رسانی فرهنگی و اجتماعی در مقیاس شهری به شمار می‌رود.

کد مطلب 6967810
زهرا ناری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها