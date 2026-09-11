خبرگزاری مهر، گروه استانها: تکمیل بارگاه شمس تبریزی در خوی، این شهرستان را در آستانه یک اتفاق مهم فرهنگی و گردشگری قرار داده است؛ مجموعهای که میتواند به یکی از نشانههای شاخص خوی تبدیل شود و گردشگران علاقهمند به ادبیات، عرفان و تاریخ ایران را راهی این شهر کند.
شمس تبریزی از چهرههای برجسته عرفان ایرانی است و پیوند نام او با مولانا، جایگاهی ویژه در فرهنگ و ادبیات کشور برایش رقم زده است. به همین دلیل، حضور آرامگاه منسوب به شمس در خوی، همواره مورد توجه پژوهشگران و علاقهمندان این حوزه بوده و اکنون با تکمیل بارگاه، امکان معرفی گستردهتر این میراث فرهنگی فراهم شده است.
اهمیت این مجموعه برای خوی تنها به ارزش تاریخی و معنوی آن محدود نمیشود. بارگاه میتواند به عنوان یکی از نقاط اصلی گردشگری شهرستان تعریف شود و در کنار دیگر آثار تاریخی و فرهنگی، بخشی از یک مسیر منسجم برای بازدیدکنندگان باشد؛ به این معنا که سفر به خوی برای دیدن شمس، به بازدید از سایر داشتههای شهر نیز گره بخورد.
خوی از جمله شهرهای تاریخی آذربایجان غربی است که آثار و بناهای متعددی را در خود جای داده و میتواند برای گردشگری تاریخی و فرهنگی مقصدی قابل توجه باشد. آنچه در این میان اهمیت دارد، ایجاد پیوند میان این جاذبهها و ارائه تصویری یکپارچه از مقصد است؛ موضوعی که میتواند مدت حضور مسافر در شهر و میزان استفاده او از خدمات محلی را افزایش دهد.
توسعه این نوع گردشگری البته تنها به وجود جاذبه وابسته نیست. دسترسی، اقامت، خدمات، اطلاع رسانی و طراحی مسیرهای مشخص بازدید، مجموعه عواملی هستند که تعیین میکنند یک اثر تاریخی تا چه اندازه میتواند در رونق گردشگری یک شهر نقش داشته باشد.
در این میان، رویدادهای مرتبط با شمس نیز میتوانند به معرفی خوی کمک کنند. هفتم مهرماه در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز ملی شمس و مولانا» نامگذاری شده و هر سال همزمان با این مناسبت، مجموعهای از برنامههای علمی، فرهنگی، هنری و موسیقی در خوی برگزار میشود؛ برنامه هایی که میزبان استادان، شمسپژوهان و مولانا شناسان داخلی و خارجی است.
امسال این برنامهها در شرایطی برگزار میشوند که پس از سالها انتظار، بارگاه شمس به مرحله اتمام رسیده و قرار است آیین بزرگداشت شمس و مولانا در مهرماه با افتتاح و بهرهبرداری از این مجموعه همراه باشد. حضور میهمانان و پژوهشگران در این مراسم نیز فرصت مناسبی برای معرفی خوی و داشتههای فرهنگی آن ایجاد خواهد کرد.
با این حال، اهمیت این رویداد را نباید فقط در تعداد برنامهها یا میهمانان آن خلاصه کرد. اگر حضور علاقهمندان شمس بتواند با بازدید از دیگر جاذبههای شهر، اقامت و استفاده از خدمات گردشگری همراه شود، اثر این مناسبت از یک رویداد چندروزه فراتر خواهد رفت و میتواند بخشی از اقتصاد محلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در واقع، تکمیل بارگاه را میتوان نقطه آغاز مرحلهای تازه دانست؛ مرحلهای که در آن، خوی باید برای این جاذبه یک برنامه مشخص گردشگری داشته باشد و شمس را در کنار مجموعهای از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی شهر روایت کند.
فرصت پیشروی خوی، استفاده از نام و جایگاه شمس برای معرفی شهری است که تنها یک مقصد زیارتی یا محل برگزاری یک همایش نیست، بلکه میتواند مقصدی برای گردشگری فرهنگی باشد. اینکه این فرصت تا چه اندازه به جذب گردشگر و رونق پایدار این بخش منجر شود، به برنامهریزی و نحوه بهرهبرداری از بارگاه و ظرفیتهای پیرامونی آن بستگی دارد.
بارگاه شمس تبریزی در آستانه بهره برداری قرار گرفت
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اشاره به ساخت بارگاه شمس تبریزی در خوی گفت: پروژه بارگاه شمس تبریزی در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع و با سه هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای مسقف در حال اجراست و مراحل پایانی خود را سپری میکند.
مرتضی صفری روز جمعه در حاشیه بازدید از این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث ابنیه بارگاه شمس تبریزی در خوی خبر داد و افزود: با تکمیل عملیات عمرانی و تأمین اعتبار تجهیزات، این مجموعه برای میزبانی از گردشگران و علاقهمندان به عرفان و ادب فارسی آماده میشود.
وی خاطر نشان کرد: عملیات احداث ابنیه این مجموعه با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال اجراست و پروژه به مراحل پایانی عملیات عمرانی نزدیک شده است.
وی افزود: بیش از ۱۳۰ نیروی متخصص و کارگر بهصورت شبانهروزی در بخشهای مختلف این پروژه مشغول فعالیت هستند و تلاش میشود روند اجرای عملیات با سرعت بیشتری ادامه یابد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به تکمیل آجرکاری فنی گنبد بارگاه شمس تبریزی تصریح کرد: این بخش از پروژه به پایان رسیده و در حال حاضر تأمین اعتبار برای خرید و نصب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در دستور کار قرار دارد.
صفری خاطرنشان کرد: با تامین اعتبارات مورد نیاز، مراحل تجهیز و آمادهسازی این مجموعه با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد تا بارگاه شمس تبریزی بتواند در آینده میزبان گردشگران، پژوهشگران و علاقهمندان به عرفان و ادب فارسی باشد.
وی ادامه داد: تکمیل این پروژه علاوه بر تقویت زیرساخت های گردشگری خوی، میتواند نقش مهمی در معرفی جایگاه فرهنگی و عرفانی شمس تبریزی و رونق گردشگری فرهنگی در آذربایجانغربی ایفا کند.
ثبت رکورد آجرچینی گنبد بارگاه شمس تبریزی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از ثبت رکوردی کمنظیر در عملیات آجرچینی گنبد بارگاه شمس تبریزی در خوی خبر داد و افزود: این گنبد به شکل «ناری»(پیازی) با ساختار دوپوسته و شاسی فلزی، دارای ارتفاع ۱۰ متر و مساحت ۱۵۰ مترمربع است که با بهرهگیری از هشت استادکار ماهر و دستیاران فنی آنها و با رعایت دقیق اصول مهندسی و معماری سنتی و مدرن اجرا شد.
صفری در خصوص مشخصات فنی این اثر عنوان کرد: گنبد مجموعه تاریخی، فرهنگی و گردشگری شمس تبریزی از سطح زمین ۱۵ متر و در قسمت فوقانی ۱۰ متر ارتفاع دارد، در اجرای آجرچینی این سازه از «آجر خطایی» استفاده شده و بندکشی آن با ترکیبی از سیمان سفید، پودر سنگ و پودر رنگ صورت میگیرد.
وی ادامه داد: دوازدهمین همایش بینالمللی شمس و مولانا روزهای ۷ و ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان خوی برگزار میشود که این رویداد فرهنگی و علمی بار دیگر خوی، دارالقرار شمس تبریزی، را به کانون گردهمایی پژوهشگران، اندیشمندان و علاقهمندان به عرفان و ادبیات فارسی تبدیل خواهد کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجانغربی ادامه داد: این همایش با هدف تبیین و بازخوانی آموزههای عرفانی، فرهنگی و فکری شمس تبریزی و مولانا و بررسی تأثیر اندیشههای این دو چهره برجسته بر ادبیات و فرهنگ ایران و جهان برگزار میشود.
وی تصریح کرد: برگزاری این رویداد در خوی، از آن جهت اهمیت ویژهای دارد که این شهر آرامگاه شمس تبریزی را در خود جای داده و طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین مراکز برگزاری برنامههای مرتبط با شمس و مولانا تبدیل شده است.
صفری عنوان کرد: اهمیت این رویداد تنها به برگزاری یک نشست علمی محدود نمیشود؛ بلکه میتواند فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری خوی در سطح ملی و بینالمللی باشد. آرامگاه شمس تبریزی، یکی از مهمترین جاذبههای فرهنگی این شهرستان، ظرفیت آن را دارد که در کنار برنامههای علمی و فرهنگی همایش، زمینه حضور بیشتر گردشگران و علاقهمندان به ادبیات و عرفان را فراهم کند.
پایگاه ملی شمس تبریزی در خوی ایجاد می شود
مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بارگاه شمس تبریزی خوی با هدف تبدیل شدن به کانون اصلی فعالیتهای علمی، فرهنگی و گردشگری در منطقه احداث شده است.
مین عارفنیا نیز روز گذشته در جلسه بررسی روند اجرای بارگاه شمس تبریزی از برگزاری آیین افتتاح رسمی «بارگاه شمس تبریزی» در خوی در تاریخ ۱۵ مهرماه خبر داد و گفت: با صدور دستور ایجاد ساختار «پایگاه ملی شمس تبریزی»، این مجموعه قرار است جایگاهی فراتر از یک بنای تاریخی داشته باشد و انتظار میرود با استقرار این ساختار، فعالیت های پژوهشی و علمی گستردهای در سطح ملی و بینالمللی در این مرکز صورت گیرد.
وی در خصوص آمادگیهای اجرایی خاطرنشان کرد: جلسات هماهنگی گستردهای با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی برگزار شده است، طبق تصمیمات اتخاذ شده، ریاست ستاد برگزاری این مراسم بر عهده استاندار آذربایجانغربی خواهد بود و وزارت میراثفرهنگی نیز به عنوان معین، مسئولیت پشتیبانی فنی و اجرایی را بر عهده دارد.
مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه در راستای برگزاری این رویداد در تراز بینالمللی هماهنگیهای لازم با وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای دعوت از هیئتهای خارجی آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد: در صورت فراهم بودن شرایط، وزرای فرهنگ کشورهای همسایه و رؤسای کتابخانههای ملی منطقه در این مراسم حضور یابند.
وی تصریح کرد: برای مدیریت دقیق این رویداد، ۹ کمیته تخصصی از جمله کمیتههای علمی و محتوایی، فرهنگی و هنری، بینالملل، پشتیبانی، روابطعمومی، تشریفات، مراسم، حراست و امنیت، معرفی و گردشگری خوی تشکیل شدهاند و این کمیتهها وظیفه دارند تمامی جزئیات از حراست و امنیت گرفته تا معرفی ظرفیتهای گردشگری خوی را با دقت دنبال کنند.
عارفنیا با بیان اینکه برنامههای فرهنگی و هنری متنوعی نیز برای این مراسم پیشبینی شده است، گفت: برگزاری نمایشگاههای بزرگ کتاب و هنرهای تجسمی، اجرای مراسم خوشنویسی، نگارگری و نقاشی زنده توسط استادان صاحبنام از جمله این برنامهها هستند همچنین نشستهای علمی، شبهای شعر، اجرای تئاتر و موسیقی عرفانی از دیگر بخشهای اصلی این رویداد خواهد بود.
مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای مهم این پروژه، افتتاح همزمان «کتابخانه آرامگاه شمس تبریزی» است، تصریح کرد: این کتابخانه قرار است در کنار بارگاه، بستری مناسب برای پژوهشگران و علاقهمندان به عرفان و ادبیات فراهم آورد.
وی همچنین با تاکید بر جنبههای گردشگری، به ضرورت هویت سازی و طراحی «بسته گردشگری شمس» اشاره و اضافه کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان در حال تدوین برنامههایی برای بهبود زیرساختهای اقامتی، مسیریابی و طراحی تجربه بازدید است تا ظرفیتهای تاریخی خوی برای گردشگران داخلی و خارجی تقویت شود.
عارفنیا در خصوص سطح میهمانان پیشبینی کرد که حداقل ۴۰۰ مهمان ویژه، شامل مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، شخصیتهای علمی و فرهنگی و هیئتهای بینالمللی در این مراسم شرکت کنند و برای مدیریت حضور این مقامات، تیمهای ویژهای برای مدیریت اسکان، حملونقل، پروتکلهای تشریفاتی و خدمات رفاهی و پزشکی تشکیل شده است.
مشاور وزیر میراثفرهنگی بر ضرورت ایجاد یک «شبکه بینالمللی شمسپژوهی» و ایجاد آرشیو ماندگار تاکید و تصریح کرد: افتتاح بارگاه شمس تبریزی، آغاز مسیری جدید برای شکوفایی علمی و گردشگری خوی و منطقه خواهد بود.
بارگاه شمس تبریزی باید تا پایان شهریور آماده شود
استاندار آذربایجان غربی نیز با تاکید بر شتاب بخشی به عملیات عمرانی بارگاه شمس تبریزی در خوی گفت: این پروژه فرهنگی و تاریخی باید تا پایان شهریورماه تکمیل شود تا زمینه برگزاری شایسته همایش بینالمللی شمس و مولانا در نیمه مهرماه فراهم شود.
رضا رحمانی، با تاکید بر حساسیت پروژههای حوزه میراث فرهنگی، افزود: اجرای این طرحها باید به افراد متخصص و دارای تجربه در حوزه میراث فرهنگی سپرده شود تا روند اجرای پروژهها با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود.
استاندار آذربایجانغربی توجه به گردشگری را نیز رویکرد جدید مدیریت استان پس از توسعه زیرساخت ها عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری آذربایجانغربی برای رونق این بخش و ایجاد زمینههای جدید توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
رحمانی همچنین با تأکید بر جایگاه ممتاز شمس تبریزی در تاریخ و فرهنگ ایران، اضافه کرد: عملیات عمرانی بنای آرامگاه با جدیت در حال پیگیری بوده و باید زیرساختهای مجموعه نیز با سرعت تکمیل شود تا این مکان فرهنگی در شأن جایگاه شمس تبریزی آماده بهرهبرداری شود.
وی با بیان اینکه طبق برنامهریزی انجام شده، بارگاه شمس تبریزی باید برای برگزاری همایش بینالمللی شمس و مولانا در مهرماه امسال آماده و مهیا شود، افزود: دستگاههای مسئول باید تا تحقق کامل این هدف، روند اجرای پروژه را با جدیت دنبال کنند.
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