به گزارش خبرگزاری مهر، امین عارف‌ نیا از پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه بارگاه شمس تبریزی در خوی خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه با تکمیل عملیات اجرایی و تدارک برنامه‌ای گسترده با مشارکت نهادهای فرهنگی و هنری کشور، ۱۵ مهرماه در آیینی باشکوه و با حضور مقامات ملی و بین‌المللی افتتاح می‌شود.

وی با تشریح آخرین وضعیت اجرایی و برنامه‌های فرهنگی و بین‌المللی آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی، اظهار کرد: این پروژه با همت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی، سازمان برنامه و بودجه و استانداری آذربایجان ‌غربی، در ماه‌های گذشته با شتاب قابل ‌توجهی پیگیری شده و با تحقق ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

عارف نیا افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بارگاه شمس تبریزی ۱۵ مهرماه طی آیینی باشکوه گشایش خواهد یافت و با بهره‌برداری از این مجموعه، ظرفیت جدید و اثرگذاری در عرصه میراث‌فرهنگی، گردشگری فرهنگی و معرفی میراث عرفانی ایران در اختیار علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان این حوزه قرار می‌گیرد.

تکمیل ابنیه بارگاه شمس تبریزی؛ پروژه در آستانه بهره‌برداری

عارف‌نیا با تشریح ابعاد کالبدی و زیرساختی این مجموعه بیان کرد: بارگاه شمس تبریزی در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع و با زیربنای سه‌هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده است و بخش‌های متنوعی از جمله گنبدخانه، کتابخانه، نگارخانه، مرکز اسناد، فضاهای اداری و اقامتی را در بر می‌گیرد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با اعلام پایان عملیات احداث ابنیه مجموعه تصریح کرد: خوشبختانه ساخت ابنیه پروژه به اتمام رسیده است و همکاران اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در حال اجرای سنگ‌فرش محوطه و تکمیل جزئیات و ملزومات نهایی طرح هستند.

او ادامه داد: با تدابیر اتخاذشده، پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی مجموعه حداکثر تا پایان هفته جاری تکمیل و پروژه برای برگزاری آیین گشایش در اختیار تیم برگزارکننده قرار گیرد.

سه روز اجرای موسیقی و برنامه‌های هنری در خوی

عارف‌نیا با اشاره به رویکرد فرهنگی و هنری آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی گفت: برنامه‌ریزی برای این رویداد با مشارکت فعال معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه‌های تخصصی هنری، از جمله انجمن موسیقی ایران، انجمن هنرهای نمایشی و مؤسسه هنرهای تجسمی، در حال انجام است.

او افزود: در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، هنرمندان نام‌آشنای موسیقی ایران طی سه روز در شهرستان خوی اجرای صحنه‌ای خواهند داشت و گروه‌های هنری نیز با اجرای نمایش‌های خیابانی، پرفورمنس و دیگر برنامه‌های خلاقانه، جلوه‌های متنوعی از هنر و فرهنگ ایرانی را به مخاطبان عرضه خواهند کرد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از برپایی نمایشگاهی با محوریت شمس تبریزی و مولانا خبر داد و اظهار کرد: نگارخانه این مجموعه با مشارکت موزه هنرهای معاصر گشایش خواهد یافت و نمایشگاهی باشکوه با موضوع شمس تبریزی و مولانا در ایام افتتاحیه در این مکان برپا می‌شود.

وی با اشاره به اجرای تزیینات و عناصر هویتی مجموعه خاطرنشان کرد: تزیینات بارگاه با هدایت استادان صاحب‌نام خوشنویسی در حال انجام است و عناصری همچون سردر، لوح افتتاحیه و سنگ مزار شمس تبریزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر خوشنویسی و هنرهای تجسمی سامان می‌یابد. همچنین یک کارگاه هنری با محوریت هویت بصری مجموعه در ایام افتتاحیه برگزار خواهد شد.

عارف‌نیا افزود: طراحی داخلی و اجرای گنبدخانه نیز زیر نظر استاد امیر اثباتی انجام می‌شود تا این فضای محوری مجموعه، متناسب با جایگاه تاریخی، فرهنگی و عرفانی شمس تبریزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر و معماری معاصر ایران شکل گیرد.

کتابخانه استاد محمدعلی موحد با هشت‌هزار عنوان کتاب در بارگاه شمس

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه بهره‌برداری از بارگاه شمس تبریزی فقط به افتتاح یک بنای تاریخی و فرهنگی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: تجهیز کتابخانه و شکل‌گیری زیرساخت‌های علمی و پژوهشی مجموعه به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه بهره‌برداری در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: کتابخانه استاد محمدعلی موحد با همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با هشت‌هزار عنوان کتاب در این مجموعه دایر خواهد شد و بستری برای دسترسی پژوهشگران، علاقه‌مندان و مخاطبان به منابع مرتبط با شمس تبریزی، مولانا و میراث عرفانی ایران فراهم می‌کند.