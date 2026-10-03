زهرا گلی‌زاده رتبه هفت کنکور سراسری ۱۴۰۵ در گروه علوم انسانی از مدرسه نمونه دولتی باقرالعلوم ناحیه یک تبریز، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسیر رسیدن به این رتبه اظهار کرد: از ابتدا برای رسیدن به نتیجه تلاش کردم و در زمان اعلام نتایج نیز منتظر بودم ببینم حاصل این تلاش‌ها چه خواهد شد. وقتی نتیجه اعلام شد، خدا را شکر کردم و از میزان تلاشی که برای رسیدن به این جایگاه انجام داده بودم رضایت داشتم.

وی درباره برنامه مطالعاتی خود در ماه‌های منتهی به کنکور گفت: مطالعه برای من موضوعی جدی بود و سعی کردم برنامه مشخصی داشته باشم. به‌طور معمول روزانه حدود هفت تا هشت ساعت مطالعه می‌کردم، البته در روزهایی که کارها و فعالیت‌های دیگری داشتم، میزان مطالعه‌ام ممکن بود به حدود پنج ساعت برسد.

مطالعه هر درس روش خاص خود را دارد

این رتبه برتر کنکور انسانی با اشاره به تفاوت روش مطالعه دروس مختلف بیان کرد: برای همه درس‌ها نمی‌توان از یک روش یکسان استفاده کرد. هر درس به شیوه مطالعه متناسب با خودش نیاز دارد و باید با توجه به ماهیت درس، روش مناسبی برای یادگیری و تمرین انتخاب شود.

گلی‌زاده ادامه داد: در درس‌ها باید علاوه بر یادگیری مفاهیم، روی انواع سؤال‌ها نیز تمرکز داشت تا با نحوه طرح سؤال و کاربرد مفاهیم آشنا شویم. به نظر من تمرین مستمر و داشتن برنامه منظم در این مسیر بسیار مهم است.

وی با اشاره به علاقه خود به دروس گروه علوم انسانی گفت: مطالعه مباحث علوم انسانی برایم جذاب بود و به‌ویژه موضوعاتی مانند روان‌شناسی و رفتار انسان برایم جذابیت داشت. همین علاقه نیز در روند مطالعه و ادامه مسیر کمک‌کننده بود.

مدیریت استرس در کنار مطالعه اهمیت دارد

رتبه هفتم کنکور انسانی درباره نقش استرس در دوران آمادگی برای آزمون گفت: نمی‌توان انتظار داشت که یک داوطلب در تمام مدت هیچ استرسی نداشته باشد. مقداری استرس طبیعی است، اما باید بتوان آن را مدیریت کرد و اجازه نداد فشار روانی، روند مطالعه را مختل کند.

گلی‌زاده افزود: در کنار درس خواندن باید به سبک زندگی نیز توجه داشت؛ خواب کافی، حفظ آرامش و ایجاد تعادل در برنامه روزانه می‌تواند به کاهش استرس کمک کند. اگر بتوانیم شرایط زندگی خود را بهتر مدیریت کنیم، طبیعتاً آمادگی و بهره‌وری ما نیز بیشتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ این تعادل همیشه آسان نیست و گاهی فشار و استرس زیاد می‌شود، اما مهم این است که فرد بتواند شرایط خود را مدیریت کند و دوباره به مسیر اصلی برگردد.

آزمون‌های آزمایشی بدون تحلیل کامل نیستند

این دانش‌آموز تبریزی درباره نقش آزمون‌های آزمایشی در موفقیت خود گفت: آزمون‌های آزمایشی برای من اهمیت زیادی داشتند و صرف شرکت در آزمون کافی نیست و تحلیل آزمون اهمیت زیادی دارد.

گلی‌زاده ادامه داد: داوطلب باید بعد از هر آزمون عملکرد خود را بررسی کند، نقاط ضعف و اشتباهاتش را بشناسد و برای برطرف کردن آنها برنامه داشته باشد. آزمون‌های آزمایشی زمانی می‌توانند مؤثر باشند که از نتیجه آنها برای اصلاح روش مطالعه و عملکرد در آزمون‌های بعدی استفاده شود.

وی درباره منابع کمک‌آموزشی مورد استفاده خود نیز گفت: از منابع متعدد استفاده نکردم و در مقاطعی دو یا سه کتاب کمک آموزشی بهره‌مند شدم، اما منابع اصلی و مورد استفاده‌ام محدود بود و تلاش کردم همان مطالب را به‌خوبی مطالعه و تمرین کنم.

خانواده مهم‌ترین حامی من بود

رتبه هفتم کنکور انسانی با اشاره به نقش خانواده در موفقیت خود گفت: خانواده نقش بسیار مهمی در این مسیر داشت. پدر و مادرم در تمام مراحل از من حمایت کردند و در شرایط سخت به من انگیزه و آرامش دادند.

گلی‌زاده اظهار کرد: حمایت خانواده فقط به مسائل درسی محدود نمی‌شد و در زندگی شخصی نیز همراه من بودند. این حمایت برای من بسیار ارزشمند بود و خانواده‌ام یکی از مهم‌ترین عوامل آرامش و ادامه دادن مسیر بودند.

اشتباهات قابل پیشگیری داوطلبان

وی درباره اشتباهاتی که داوطلبان در دوران آمادگی برای کنکور مرتکب می‌شوند، گفت: برخی اشتباهات شاید در نگاه اول بزرگ نباشند، اما می‌توان از آنها پیشگیری کرد. یکی از نکات مهم این است که داوطلب باید از همان ابتدا با ساختار آزمون آشنا باشد و مطالعه و تمرین خود را تا حد امکان به فضای واقعی کنکور نزدیک کند.

این رتبه برتر ادامه داد: بهتر است داوطلب همه درس‌ها را به‌صورت منظم دنبال کند و اجازه ندهد بخشی از مطالب برای مدت طولانی کنار گذاشته شود. وقتی همه درس‌ها به‌صورت مستمر پیش بروند، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای آزمون‌ها و ارزیابی عملکرد نیز فراهم می‌شود.

استمرار؛ حلقه اصلی مسیر موفقیت

گلی‌زاده در پاسخ به این پرسش که موفقیت در کنکور بیشتر حاصل استعداد است یا استمرار و نظم، تصریح کرد: استعداد افراد با یکدیگر متفاوت است، اما در مسیر تحصیل، استمرار اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی افزود: ممکن است افراد از نظر استعداد تفاوت داشته باشند، اما اگر فردی استمرار نداشته باشد، نمی‌تواند از استعداد خود به‌درستی استفاده کند. به همین دلیل معتقدم استمرار در مطالعه و فعالیت، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت است.

این حافظ قرآن کریم ادامه داد: در مسیر تحصیل باید بتوانیم روی هدف خود متمرکز بمانیم و کارها را به‌صورت پیوسته انجام دهیم. اگر استمرار وجود نداشته باشد، حتی استعداد و توانایی نیز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.

موفقیت را فرصتی برای خدمت به وطن می‌دانم

رتبه هفتم کنکور انسانی با اشاره به نقش توکل بر خدا و ارتباط خود با قرآن در مسیر موفقیت گفت: از اینکه حافظ قرآن هستم، احساس می‌کنم ارتباط و انس خاصی با قرآن دارم و این ارتباط برایم ارزشمند و آرامش‌بخش است.

گلی‌زاده تأکید کرد: تلاش انسان اهمیت زیادی دارد، اما در کنار تلاش نباید خدا را فراموش کرد. من همیشه سعی کرده‌ام با توکل بر خدا و تلاش مسیرم را ادامه بدهم و امیدوارم در آینده نیز بتوانم از توانایی‌ها و فرصت‌هایی که در اختیارم قرار می‌گیرد، برای خدمت به کشورم استفاده کنم.

وی در پایان گفت: برای رسیدن به موفقیت نباید ناامید شد. ممکن است مسیر دشوار باشد و شرایط همیشه مطابق انتظار پیش نرود، اما مهم این است که فرد استمرار داشته باشد، از اشتباهات خود درس بگیرد و مسیرش را ادامه دهد.