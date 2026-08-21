سرمست: کنکور را به کابوس فرزندانتان تبدیل نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز جمعه با حضور در دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از روند برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ بازدید کرد و در جریان گزارش مسئولان برگزاری کنکور سراسری در آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی در ادامه در جمع خانواده‌های کنکوری حاضر شد و سخنان آنان در خصوص روند آموزش، ارزیابی تحصیلی، برگزاری امتحانات و کنکور سراسری را شنید.

استاندار آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خانواده‌های کنکوری ضمن آرزوی موفقیت برای فرزندان آن‌ها، گفت: مجموعه مدیران دستگاه‌های آموزشی استان تلاش کردند تا در شرایط خاص فعلی کشور، زمینه برگزاری امن، سالم و توأم با آرامش کنکور سراسری را در استان فراهم کنند و بازدید امروز من از حوزه‌های مختلف برگزاری کنکور سراسری با هدف بررسی کیفیت و نحوه برگزاری این آزمون حساس بود که امیدوارم با موفقیت فرزندان عزیز ما همراه باشد.

سرمست در ادامه افزود: امسال کشور ما با شرایط خاصی مواجه شد و حملات نظامی دشمن صهیونیستی - آمریکایی به کشورمان سبب شد بخش آموزش هم با محدودیت مواجه شود؛ در وضعیتی که پیش آمد، اولویت ما حفظ جان عزیز فرزندان این سرزمین بود و مجبور شدیم مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل یا به صورت آموزش مجازی برگزار کنیم که این قطعاً در کیفیت آموزش و احتمالاً افت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان تأثیر منفی داشته است و در این زمینه خانواده‌های محترم به حق نگرانی هایی دارند و باید در ارتقای آموزش‌ها و جبران کمبودهای پیش آمده تلاش کنیم.

وی ادامه داد: تبریز و آذربایجان شرقی جزو بزرگ‌ترین اهداف دشمنان در حملات هوایی بود، با این وجود ما در مدیریت استان تلاش‌های بسیاری کردیم تا کمترین آسیب و استرس به خانواده‌ها وارد شود.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: در طول روزهای جنگ تحمیلی سوم با وجود اینکه ۴۰ درصد بر جمعیت استان افزوده شده بود، اما با تلاش‌های انجام یافته هیچ کمبودی در بازار و تأمین اقلام اساسی به وجود نیامد.

سرمست گفت: در هر حال طی طول سال گذشته بر فرزندان ما و بخصوص کنکوری های عزیز استرس و فشارهای روحی وارد آمده و در این شرایط نقش خانواده‌ها در ایجاد حس آرامش و کنترل فشارهای روحی و روانی بسیار مهم است و ما نیز در کنار خانواده‌ها تلاش کردیم شرایط را برای دانش‌آموزان و دانشجویان تا حد امکان مساعدتر کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه خانواده‌ها باید در هر شرایطی از فرزندان خود حمایت کنند، تأکید کرد: واقعیت این است نوجوانان و جوانان با ما فرق‌هایی دارند و باید با درک همین تفاوت‌ها از فرزندان خودمان حمایت کنیم. نباید بچه‌های خودمان را با دیگران مقایسه کنیم، چرا که این مقایسه‌ها علاوه بر اینکه هیچ کمکی به رشد آن‌ها نمی‌کند، بلکه فشارهای روحی مضاعفی بر نوجوانان و جوانان وارد می‌کند. من معتقدم که شرایط نوجوانان و جوانان امروز از شرایط دوران ما سخت‌تر است و به پشتیبانی بیشتری نیاز دارند، این کنکور و امتحانات را هم نباید برای بچه‌های خودمان به یک کابوس تبدیل کنیم؛ کنکور هم مرحله‌ای از مراحل زندگی و مسأله‌ای از مسائل زندگی است و باید به‌طور صحیح با آن برخورد کنیم. نباید طوری به بچه‌ها القا شود که کنکور تنها راه موفقیت است، نه چنین نیست و برای کسانی که در کنکور موفقیت چشمگیری به نیاورده باشند هم راه‌های بسیاری برای موفقیت وجود دارد که نمونه‌های آن در جامعه زیاد است.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان ضمن قدردانی از حضور خانواده‌ها در پشت درب‌های حوزه‌های برگزاری کنکور، گفت: از اینکه با احساس مسئولیت امروز در این‌جا حاضر شدید، از شما تشکر می‌کنم و بدانید ما در مجموعه مدیریت استان همه تلاش خود را برای بهتر شدن شرایط تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان انجام خواهیم داد.