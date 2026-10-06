از تقدیم موفقیت به رهبری تا تماس دفتر ایشان با رتبه هفتم کنکور انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا گلی‌زاده، حافظ قرآن کریم و رتبه هفتم کنکور سراسری گروه علوم انسانی سال ۱۴۰۵ که پیش از این موفقیت خود را به رهبر انقلاب تقدیم کرده بود، از تماس دفتر رهبر انقلاب با خانواده‌اش و مورد لطف و تفقد قرار گرفتن خود خبر داد.

گلی‌زاده با اشاره به این تماس اظهار کرد: روز گذشته از دفتر رهبری با ما تماس گرفتند و مورد لطف و تفقد قرار گرفتم.

وی این تماس را اتفاقی ارزشمند در کنار موفقیت خود در کنکور دانست و گفت: این اتفاق برای من از هر نتیجه‌ای ارزشمندتر بود و احساس کردم مزد زحماتم را گرفته‌ام.

رتبه هفتم کنکور گروه علوم انسانی با اشاره به شرایطی که در مسیر دستیابی به این موفقیت پشت سر گذاشته است، افزود: خدا را شاکرم که در چنین شرایط سختی مورد توجه و لطف قرار گرفتم و از این بابت بسیار سپاسگزارم.

گلی‌زاده پیش از این نیز در واکنش به کسب رتبه هفتم کنکور انسانی، موفقیت خود را به رهبر انقلاب تقدیم کرده بود.

وی در پایان بر ادامه مسیر مورد نظر خود تأکید کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم مسیر رهبر شهیدمان را ادامه دهیم و با پایبندی به آرمان‌های ایشان، در مسیر خدمت به کشور و مقابله با دشمنان ثابت‌قدم بمانیم.