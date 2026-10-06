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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

از تقدیم موفقیت به رهبری تا تماس دفتر ایشان با رتبه هفتم کنکور انسانی

از تقدیم موفقیت به رهبری تا تماس دفتر ایشان با رتبه هفتم کنکور انسانی

تبریز- رتبه هفتم کنکور گروه علوم انسانی که پیش از این موفقیت خود را به رهبر انقلاب تقدیم کرده بود، از تماس دفتر رهبری با خانواده‌اش و مورد لطف و تفقد قرار گرفتن خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا گلی‌زاده، حافظ قرآن کریم و رتبه هفتم کنکور سراسری گروه علوم انسانی سال ۱۴۰۵ که پیش از این موفقیت خود را به رهبر انقلاب تقدیم کرده بود، از تماس دفتر رهبر انقلاب با خانواده‌اش و مورد لطف و تفقد قرار گرفتن خود خبر داد.

گلی‌زاده با اشاره به این تماس اظهار کرد: روز گذشته از دفتر رهبری با ما تماس گرفتند و مورد لطف و تفقد قرار گرفتم.

وی این تماس را اتفاقی ارزشمند در کنار موفقیت خود در کنکور دانست و گفت: این اتفاق برای من از هر نتیجه‌ای ارزشمندتر بود و احساس کردم مزد زحماتم را گرفته‌ام.

رتبه هفتم کنکور گروه علوم انسانی با اشاره به شرایطی که در مسیر دستیابی به این موفقیت پشت سر گذاشته است، افزود: خدا را شاکرم که در چنین شرایط سختی مورد توجه و لطف قرار گرفتم و از این بابت بسیار سپاسگزارم.

گلی‌زاده پیش از این نیز در واکنش به کسب رتبه هفتم کنکور انسانی، موفقیت خود را به رهبر انقلاب تقدیم کرده بود.

وی در پایان بر ادامه مسیر مورد نظر خود تأکید کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم مسیر رهبر شهیدمان را ادامه دهیم و با پایبندی به آرمان‌های ایشان، در مسیر خدمت به کشور و مقابله با دشمنان ثابت‌قدم بمانیم.

کد مطلب 6969557

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    نظرات

    • نجمه IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      20 6
      پاسخ
      قربونت برم با حجاب قشنگت. قربونت برم که حافظ قرآن
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      27 3
      پاسخ
      هزار آفرین دخترباافتخار ایران اسلامی
    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      35 5
      پاسخ
      ماشاءالله 🤲🤲🤲❤️❤️❤️
    • IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      28 3
      پاسخ
      ماشاالله به دختر باهوش وباحیاواصیل ایرانی. ازجنس شما تکثیر شودالهی امین
    • مهدیه IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      20 3
      پاسخ
      ,خدا حفظت کنه دختر واقعی ایران
    • اسماعیل IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      16 4
      پاسخ
      آفرین برشما خواهربالیاقت . آرزوی موفقیت دارم.
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      15 3
      پاسخ
      احسنت به دختر خوب و باحیا، ان شاءالله موفقیتهای روز افزون
    • میلاد IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      13 3
      پاسخ
      درود برشما خواهر عزیزم و دختر واقعی ایران اسلامی الهی که همیشه زیر سایه امام زمان باشی و با تحصیل و حجاب فاطمی ، برای ایران بدرخشی و خار چشم دشمنان باشی
    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      15 4
      پاسخ
      ماشاءالله به دختر با حیا و نجیب ایرانی ان شاءالله همه دختران عزیز ایران جانمان به اصالت و فرهنگ ایرانی خود برگردند.
    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      14 4
      پاسخ
      قربونت برم با این حجاب زیبا و تربیت عالی . همیشه بدرخشی
    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      هزاران درود بر این گونه دانش آموزان و دانشجویان فرهیخته و آگاه. پیروز و سربلند باشی انشاءالله 🌹🌺
    • IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      آفرین بر شما دختر نازنینم درود بر شما و پدر و مادر باصالت ایرانی که همچین بانویی تربیت کردن دستشان را می‌بوسم

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