https://mehrnews.com/x3ddbk ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۴ کد مطلب 6965708 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۴ میدانداری مردم خمین در شب ۲۱۶ قرار عاشقی خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین را در شب ۲۱۶ قرار عاشقی ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6965708 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی مردم ولایتمدار محلات در مراسم پرچمگردانی شب ۲۱۵ مقاومت ۲۱۴ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب روایت ایستادگی بانوان دیار آفتاب در شب ۲۱۳ تجدیدعهد با رهبر انقلاب ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار آفتاب؛ طنین تجدید عهد مردم با ولایت شب ۲۱۸ اجتماع حماسی مردم محلات در حمایت از رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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