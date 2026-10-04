۱۲ پروژه سلامت در مهرستان؛ توسعه اورژانس بیمارستان امید تا ۱۰روز آینده

احمد بامری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای ۱۲ پروژه در حوزه بهداشت و درمان شهرستان مهرستان خبر داد و گفت توسعه اورژانس بیمارستان امید با ظرفیت هفت تخت، حداکثر تا ۱۰ روز آینده تحویل موقت می‌شود.

قائم‌مقام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، اظهار کرد: در بازدید از شهرستان مهرستان، مسائل و نیازهای حوزه سلامت در بخش‌های مختلف از جمله نیروی انسانی، تجهیزات و روند اجرای پروژه‌های عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.

بامری افزود: طرح توسعه اورژانس بیمارستان امید مهرستان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت شهرستان است که با ظرفیت هفت تخت در حال اجراست و روند تکمیل آن با جدیت پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: پرداخت مطالبات پیمانکار این پروژه در موعد مقرر انجام شده و با ارائه صورت‌وضعیت‌های جدید به دانشگاه، تلاش می‌کنیم روند اجرایی و مالی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود تا زمینه افتتاح و بهره‌برداری از آن و ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود.

قائم‌مقام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: در مجموع ۱۲ پروژه در حوزه بهداشت و درمان شهرستان مهرستان در دست اجراست که شامل طرح توسعه اورژانس بیمارستان، مرکز تالاسمی، مراکز جامع سلامت و خانه‌های بهداشت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر هفت پروژه از این مجموعه فعال است و برای فعال‌سازی سایر طرح‌هایی که متوقف یا غیرفعال هستند نیز برنامه‌ریزی شده تا عملیات اجرایی آنها در اسرع وقت از سر گرفته شود.

توسعه خانه‌های بهداشت برای دسترسی بهتر مردم

بامری همچنین از برنامه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر برای احداث و توسعه خانه‌های بهداشت در مهرستان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تعهدات دانشگاه در این زمینه تا پایان سال به سرانجام برسد.

وی خاطرنشان کرد: خانه‌های بهداشت به عنوان خط مقدم نظام سلامت، نقش مهمی در ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی دارند و تکمیل و تجهیز این مراکز می‌تواند دسترسی مردم مناطق مختلف شهرستان به خدمات سلامت را بهبود بخشد.