جلال تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به مزیت ها و ظرفیت های گردشگری استان سمنان بیان کرد: در استان سمنان تنوع گردشگری از جمله گردشگری مذهبی و عرفانی، طبیعی، ورزشی، درمانی و تحصیلی و... و. وجود دارد.

وی با بیان اینکه بهره گیری از این مزیت ها و ظرفیت ها به توسعه اقتصادی استان سمنان کمک شایانی خواهد کرد، بیان کرد: هم اکنون ۲۰ طرح گردشگری در استان در دست اجرا است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان ادامه داد: بهره برداری از این طرح ها می تواند امکانات و زیرساخت های گردشگر پذیری استان سمنان را ارتقا دهد.

تاجیک با بیان اینکه بهره برداری از این طرح ها همچنین به ما این امکان را می دهد تا ماندگاری مسافران را افزایش دهیم، بیان کرد: ایجاد اشتغال از دیگر مزیت های این طرح های گردشگری است.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح ها برای ۳۰۰ نفر از جوانان استان سمنان شغل ایجاد می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه افزایش مشارکت بخش خصوصی و دولتی در طرح های گردشگری از اهداف ما در اجرای این طرح ها است، گفت: توسعه اقتصادی و اشتغال زایی دیگر هدف اجرای این ۲۰ طرح محسوب می شود.

تاجیک همچنین بیان کرد: افتتاح این طرح ها می تواند صنعت گردشگری استان سمنان را به صورت چشم گیری تقویت نماید.