  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۵

ایجاد ۲۰ طرح گردشگری در استان سمنان؛ ۳۰۰ شغل ایجاد می‌شود

ایجاد ۲۰ طرح گردشگری در استان سمنان؛ ۳۰۰ شغل ایجاد می‌شود

سمنان- مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان از اجرای ۲۰ طرح گردشگری در این استان خبر داد و گفت: افتتاح این طرح‌ها، امکانات گردشگرپذیری و ماندگاری گردشگران را افزایش می‌دهد.

جلال تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به مزیت ها و ظرفیت های گردشگری استان سمنان بیان کرد: در استان سمنان تنوع گردشگری از جمله گردشگری مذهبی و عرفانی، طبیعی، ورزشی، درمانی و تحصیلی و... و. وجود دارد.

وی با بیان اینکه بهره گیری از این مزیت ها و ظرفیت ها به توسعه اقتصادی استان سمنان کمک شایانی خواهد کرد، بیان کرد: هم اکنون ۲۰ طرح گردشگری در استان در دست اجرا است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان ادامه داد: بهره برداری از این طرح ها می تواند امکانات و زیرساخت های گردشگر پذیری استان سمنان را ارتقا دهد.

تاجیک با بیان اینکه بهره برداری از این طرح ها همچنین به ما این امکان را می دهد تا ماندگاری مسافران را افزایش دهیم، بیان کرد: ایجاد اشتغال از دیگر مزیت های این طرح های گردشگری است.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح ها برای ۳۰۰ نفر از جوانان استان سمنان شغل ایجاد می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه افزایش مشارکت بخش خصوصی و دولتی در طرح های گردشگری از اهداف ما در اجرای این طرح ها است، گفت: توسعه اقتصادی و اشتغال زایی دیگر هدف اجرای این ۲۰ طرح محسوب می شود.

تاجیک همچنین بیان کرد: افتتاح این طرح ها می تواند صنعت گردشگری استان سمنان را به صورت چشم گیری تقویت نماید.

کد مطلب 6968063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها