مرمت و احیای خانه تاریخی «ترابی» در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل میراث فرهنگی سمنان از احیای بافت‌های تاریخی، خانه قاجاری «ترابی» با هدف تبدیل به اقامتگاه سنتی خبر داد.

وی افزود: این خانه برای بهره برداری به عنوان گردشگری، به بخش خصوصی نیز واگذار شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: قرارداد بهره‌برداری از این بنای ارزشمند با سرمایه‌گذار بخش خصوصی منعقد شده و مسئولیت مرمت، ساماندهی و بازسازی آن بر عهده وی قرار گرفته که یک نوع رویکرد برای احیای خانه های قدیمی است.

تاجیک اعلام کرد: خانه ترابی به دلیل دارا بودن عناصر اصیل معماری کویری از جمله شاه‌نشینِ پنج‌دری و ساباط متصل به معبر کهن‌دژ، از بناهای شاخص بافت تاریخی سمنان محسوب می‌شود که پیش‌تر مرمت‌های حفاظتی آن توسط اداره‌کل میراث انجام شده است.

وی افزود: مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری از ابنیه تاریخی، علاوه بر جلوگیری از فرسایش و تخریب بناها، موتور محرکی برای اشتغال پایدار، درآمدزایی و تقویت محورهای گردشگری در بافت تاریخی سمنان خواهد بود.