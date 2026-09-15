کلنگ زنی یک مجتمع رفاهی و گردشگری در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت چهاردهم صبح سه شنبه در ادامه سفر یکروزه به غرب استان سمنان در مراسم کلنگ زنی یک مجتمع گردشگری و رفاهی در شهرستان گرمسار حضور یافت.

این پروژه به واسه تردد سالانه ۲۰ میلیون زائر رضوی از استان سمنان و همچنین گردشگران دارای اهمیت است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این طرح گفت: کلنگ زنی واحد پذیرایی امروز در حالی انجام می شود که این طرح گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در ۱۰ هزار متر مربع زمین احداث خواهد شد.

جلال تاجیک با بیان اینکه این مجتمع دارای جایگاه سوخت، فروشگاه، رستوران و ... است، تاکید کرد: ارائه خدمات به زائران رضوی و مسافران از اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه ۶۰ میلیارد تومان هزینه آورده سرمایه گذار و ۲۰ میلیارد تومان تسهیلاتی است که از سوی دولت به سرمایه گذار بخش خصوصی داده شده است، افزود: این طرح تا یک و نیم سال آینده احتمالاً به بهره برداری خواهد رسید.