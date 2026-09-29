جلال تاجیک همزمان با هفته گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری این استان گفت: قرارگیری سمنان در باریکه میان البرز و دشت کویر، زمینه برخورداری از انواع اقلیم‌های گردشگری طبیعی را فراهم کرده است.

وی همچنین اظهار کرد: این استان به واسطه موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در باریکه بین رشته‌کوه البرز و دشت کویر، از تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری طبیعی برخوردار است.

تاجیک افزود: انواع گردشگری از جمله طبیعی، ورزشی، تاریخی، مذهبی و عرفانی در استان سمنان وجود دارد و هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی این ظرفیت‌ها و داشته‌های استان به مردم و گردشگران است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از اجرای برنامه‌های مختلف همزمان با هفته گردشگری در استان خبر داد و گفت: کلنگ‌زنی یک پروژه گردشگری در شهرستان آرادان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

تاجیک همچنین از افتتاح چند طرح گردشگری در استان سمنان خبر داد و افزود: در هفته گردشگری، طرح‌هایی در شهرستان‌های مهدیشهر، شاهرود، سمنان و دیگر نقاط استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان و استاندار سمنان را از دیگر برنامه‌های هفته گردشگری عنوان کرد و گفت: در شهرستان‌ها نیز دیدار با ائمه جمعه در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با بیان اینکه نزدیک به ۴۰ عنوان برنامه شاخص برای هفته گردشگری در استان تدارک دیده شده است، افزود: افتتاح چند واحد بوم‌گردی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

تاجیک گردشگری را یکی از ارکان توسعه استان سمنان دانست و بیان کرد: تردد سالانه بیش از ۱۸ میلیون زائر رضوی از استان، یکی از ظرفیت‌های مهمی است که می‌توان از آن در راستای توسعه گردشگری بهره گرفت.

وی با بیان اینکه بهبود خدمات گردشگری و ایجاد دسترسی برابر برای مسافران در هفته گردشگری مورد توجه قرار دارد، گفت: افزایش ظرفیت‌های گردشگرپذیری و معرفی ظرفیت‌های استان از جمله رویکردهای ما در برگزاری برنامه‌های این هفته است.