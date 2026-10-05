برگزاری ۵۰۰ برنامه هفته ملی کودک در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان شهبازی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته ملی کودک، اظهار کرد: ۵۰۰ فعالیت فرهنگی، هنری و آموزشی در دو محور «محله‌محور» و «روستامحور» برای این هفته پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بخشی از این برنامه‌ها به‌صورت متمرکز در ۱۹ مرکز ثابت کانون و همچنین مراکز سیار در نقاط مختلف استان اجرا می‌شود و تلاش شده است برنامه‌ها از محدوده مراکز شهری فراتر رفته و کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و محلات نیز از این ظرفیت فرهنگی بهره‌مند شوند.

هفته ملی کودک از مناسبت تقویمی تا جریان فرهنگی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بررسی نظام مسائل حوزه کودک و نوجوان در نشست‌های گذشته، گفت: هدف این است که با اجرای پیشنهادهای عملیاتی، هفته ملی کودک به یک برنامه پویا و اثرگذار برای کودکان و نوجوانان استان تبدیل شود.

وی تصریح کرد: شیوه‌نامه اجرایی برنامه‌ها برای دستگاه‌های مختلف ارسال شده و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی علاوه بر وظایف اختصاصی خود، در اجرای برنامه‌های مشترک نیز مشارکت کنند.

شهبازی ادامه داد: هدف اصلی این برنامه‌ها، عبور از نگاه صرفاً مناسبتی و تبدیل هفته ملی کودک به یک جریان فرهنگی مستمر در حوزه کودک و نوجوان است.

وی خانواده، محله و روستا را سه محور مهم برنامه‌های امسال عنوان کرد و افزود: کار فرهنگی زمانی اثرگذاری بیشتری دارد که خانواده‌ها در آن نقش داشته باشند و برنامه‌ها نیز متناسب با ظرفیت و نیاز هر محله و روستا طراحی و اجرا شود.

تماشاخانه سیار راهی روستاها و محلات

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد از آغاز فعالیت تماشاخانه سیار کانون از ۱۶ مهرماه خبر داد و گفت: این تماشاخانه فعالیت خود را از روستای ونستان بخش پاتاوه با حضور یک گروه نمایشی از استان خراسان رضوی آغاز می‌کند.

وی با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بخش هنری و اجرایی تماشاخانه سیار، اظهار کرد: در کشور تنها سه تماشاخانه سیار فعال است و حضور یکی از آنها در کهگیلویه و بویراحمد فرصت ارزشمندی برای توسعه عدالت فرهنگی و دسترسی کودکان مناطق مختلف استان به برنامه‌های هنری است.

شهبازی افزود: تماشاخانه سیار در دو مرحله در نقاط مختلف استان حضور خواهد داشت و علاوه بر روستاهای ونستان، تمک، مزک، گوشه، مردراز و منصورآباد، در شهرهای پاتاوه و بوستان و محله‌های سادات و نملان و همچنین شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده برنامه اجرا می‌کند.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای اجرای مناسب این برنامه‌ها شد و گفت: تأمین تکنسین و برق سه‌فاز برای تماشاخانه سیار از سوی شرکت توزیع نیروی برق و مستندسازی رویدادها با همراهی حوزه هنری ضروری است.

۴ هزار و ۵۰۰ اثر برای «ماموریت ماکان»

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به برنامه‌های روزشمار هفته ملی کودک، گفت: ۱۵ مهرماه با عنوان «لبخندهایی که از یاد نمی‌رود» نام‌گذاری شده و در این روز آئین غبارروبی قبور مطهر شهدا با حضور کودکان و نوجوانان و همکاری بنیاد شهید برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری ویژه‌برنامه «ماموریت ماکان» در ۱۶ مهرماه خبر داد و افزود: این پویش با محوریت شهید ماکان نصیری و با همکاری کانون، حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش برگزار شد که در جریان آن ۴ هزار و ۵۰۰ اثر به مسابقه قصه‌نویسی ارسال شد.

شهبازی بیان کرد: پس از داوری آثار، ۳۰ اثر به عنوان برگزیده نهایی انتخاب شده‌اند و آئین تجلیل از برگزیدگان روز پنج‌شنبه در سالن بنیاد شهید برگزار خواهد شد.

صدای کودک در خانواده و توسعه برنامه‌های فناوری

وی با اشاره به برنامه‌های ۱۷ مهرماه با عنوان «جایی که صدای کودک شنیده می‌شود»، گفت: استان در این روز میزبان وبینار کشوری «خانواده امن» با محوریت اهمیت ارتباط و فرهنگ گفت‌وگومحور در خانواده خواهد بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۱۸ مهرماه نیز با عنوان «زبان کودکی؛ بازی، نشاط و شادی» نام‌گذاری شده و در همین راستا طرح «بازیگاه بازی» با هدف افزایش نشاط اجتماعی در مراکز کانون اجرا می‌شود.

وی ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی، توجه به کودکان دارای نیازهای خاص و توسعه کارگاه‌های علوم و فناوری‌های نوین «کافنا» را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود کودکان و نوجوانان در این برنامه‌ها صرفاً مخاطب نباشند و در اجرای فعالیت‌ها نیز نقش مستقیم داشته باشند.

کودک؛ محور برنامه‌ها نه تماشاگر آنها

شهبازی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی کودکان و نوجوانان در برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: هویت‌یابی نسل نو در میدان عمل شکل می‌گیرد و بر همین اساس، برنامه‌هایی مانند قصه‌گویی، شاهنامه‌خوانی و قرائت قرآن با اجرای خود کودکان و با نقش تسهیل‌گری مربیان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: رویکرد برنامه‌های هفته ملی کودک باید به گونه‌ای باشد که کودک در آن نقش فعال داشته باشد و ظرفیت‌های خلاقانه و فرهنگی او دیده شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از همراهی بیش از ۴۰ دستگاه اجرایی، به‌ویژه آموزش و پرورش، سپاه فتح، تبلیغات اسلامی و نهاد کتابخانه‌ها، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های هفته ملی کودک تأکید کرد.