به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب از برگزاری آیین اختتامیه مسابقه قصه‌نویسی زیست‌محیطی «ماموریت ماکان» در استان خبر داد و گفت: این مراسم همزمان با آغاز هفته ملی کودک و همراه با سراسر کشور، پنجشنبه ۱۶ مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اجتماعات بنیاد شهید استان برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود و نویسندگان، دانش‌آموزان، سفیران محیط‌یار و مراقبان سلامت برگزیده استان در آن حضور خواهند داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد هدف از برگزاری این برنامه را توجه بیشتر به موضوع محیط زیست در میان کودکان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: مشارکت کودکان و نوجوانان در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی محیط زیستی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ حفاظت از طبیعت در جامعه باشد.

دیانتی‌نسب بیان کرد: قصه و فعالیت‌های فرهنگی از ظرفیت‌های مؤثر برای انتقال مفاهیم زیست‌محیطی به نسل آینده است و برگزاری مسابقاتی مانند «ماموریت ماکان» فرصت مناسبی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی در این حوزه فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: آیین اختتامیه با حضور مسئولان، نویسندگان و برگزیدگان استانی برگزار و از برگزیدگان مسابقه قصه‌نویسی زیست‌محیطی «ماموریت ماکان» تجلیل خواهد شد.