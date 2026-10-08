به گزارش خبرنگار مهر، قدیر حسن‌زاده، عصر پنجشنبه در آیین اختتامیه نخستین مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» اظهار کرد: این مسابقه با هدف تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش حس مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان برگزار شد.

وی افزود: بیش از ۴۰۰ اثر به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد و آثار بر اساس شاخص‌هایی همچون محتوای محیط‌زیستی، خلاقیت و اصالت قلم و اندیشه دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت توجه به توانایی فکری دانش‌آموزان گفت: در ارزیابی آثار تلاش شد نوشته‌هایی مورد توجه قرار گیرند که حاصل فکر و قلم خود دانش‌آموزان باشند و استفاده از ابزارهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، جای خلاقیت و توانمندی فکری آنان را نگیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان ادامه داد: مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌ها ظرفیت مهمی برای گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه دارند و باید از این ظرفیت برای تربیت نسل آینده به عنوان سفیران محیط زیست استفاده کرد.

وی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای عمومی است و نمی‌توان این مسئولیت را تنها متوجه دستگاه‌های متولی دانست؛ بلکه همه مردم در قبال حفظ محیط زیست برای نسل امروز و آینده مسئول هستند.

حسن‌زاده گفت: محیط زیست تنها به حیات وحش محدود نمی‌شود و آب، خاک و هوا نیز از اجزای مهم آن هستند؛ بنابراین باید نسبت به آلودگی و تخریب این منابع حساسیت داشته باشیم.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات محیط زیستی، موارد را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند و افزود: گزارش‌های دریافت‌شده توسط نیروهای محیط زیست بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

نخستین مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» ویژه دانش‌آموزان محیط‌یار پایه‌های اول تا ششم دوره ابتدایی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل آموزش و پرورش گلستان برگزار شد.

مهلت ارسال آثار این مسابقه از ۱۳ اردیبهشت تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده بود و در مجموع ۱۵۶ جایزه برای برگزیدگان در نظر گرفته شد. سه جایزه ویژه نیز به مراقبان سلامت فعال و برتر اختصاص یافت.

همچنین در کنار این مسابقه، دومین مسابقه هنری نقاشی ویژه مدارس حاشیه پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره استان گلستان برگزار شد.

آیین اختتامیه این دو مسابقه ۱۶ مهرماه همزمان با برنامه‌های هفته کودک و با حضور جمعی از مسئولان، مدیران آموزش و پرورش، معلمان، مراقبان سلامت، خانواده‌ها، دانش‌آموزان و فعالان محیط زیست در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان برگزار شد.

در این مراسم یاد و خاطره شهدای جنگ‌های اخیر و شهدای دانش‌آموز نیز گرامی داشته شد.