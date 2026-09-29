به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، ۲ تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک، از ۶ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در ۲ مسیر جداگانه به ۶ استان کشور سفر میکنند.
یکی از این تماشاخانهها در مسیر اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و تماشاخانه دیگر در مسیر کرمانشاه، ایلام و لرستان برنامههای فرهنگی و هنری اجرا میکند.
این ۲ تماشاخانه از ۶ تا ۱۰ مهر بهطور همزمان در اصفهان و کرمانشاه حضور دارند، از ۱۱ تا ۱۵ مهر راهی چهارمحال و بختیاری و ایلام میشوند و از ۱۶ تا ۲۱ مهر نیز برنامههای خود را در کهگیلویه و بویراحمد و لرستان ادامه میدهند.
اجرای نمایش، پخش پویانمایی و برگزاری مسابقه از جمله برنامههای این تماشاخانههاست که با محوریت شعار هفته ملی کودک «لبخند کودکان، الفبای وطن» برگزار میشود.
قصهگویی، اجرای سرود و رجزخوانی با حضور اعضای هنرمند کانون، کانونیاران و مربیان استانها نیز از دیگر برنامههایی است که در کنار فعالیتهای تماشاخانههای سیار اجرا خواهد شد.
در آغاز این سفر، نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» نوشته مهدی ایروانی و به کارگردانی مجتبی خلیلی در استان اصفهان روی صحنه میرود. محمد شریفیان، امیر دهقانی، عرفان حاجهاشمی و مجتبی خلیلی بازیگران و آدینه رحیمنژاد دستیار کارگردان این نمایش ۲۵ دقیقهای هستند.
«نخودی و حاکم شهر دور» برگرفته از افسانههای کهن ایرانی است و داستان پسری کوچک اما جسور را روایت میکند که با همراهی و همدلی دوستانش در برابر ظلم حاکم شهر دور میایستد. این اثر با بهرهگیری از عناصر آئینی و زبان طنز، مفاهیمی همچون همدلی و دفاع از حق را روایت میکند.
در مسیر دوم نیز نمایش «خرمشیر» در استان کرمانشاه روی صحنه میرود. این نمایش نوشته جواد ذوالفقاری و شادی پورمهدی و به کارگردانی مجتبی خمسه است.
مجتبی خمسه، سعید شاملو، سحر پورفرج و پویا بیدختی بازیگران این اثر هستند و نیلوفر منشئی مدیریت صحنه آن را برعهده دارد.
برای حضور ۲ تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این ۶ استان در مجموع ۱۲۰ اجرا برنامهریزی شده است.
هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» با محوریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مشارکت سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه کودک در سراسر کشور برگزار میشود.
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