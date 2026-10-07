به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، هم‌زمان با آغاز هفته ملی کودک و در آستانه شصتمین سال فعالیت کتابخانه‌های سیار، مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با حضور در روستای جامه‌شوران، برنامه‌های متنوعی را برای دانش‌آموزان دبستان مهر این روستا اجرا کردند.

در این برنامه مژگان خوش‌طبع، کارشناس واحد آفرینش‌های ادبی و محمد محمدی، مربی واحد شماره یک سیار روستایی، همراه با دیگر مربیان کانون حضور داشتند و مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، علمی و سرگرمی را برای کودکان برگزار کردند.

معرفی فعالیت‌های کانون پرورش فکری، آشنایی با بخش مکاتبه‌ای واحد ادبی، قصه‌گویی، کاردستی، مسابقه و بازی از جمله برنامه‌هایی بود که در این رویداد اجرا شد و فضایی شاد و آموزشی برای دانش‌آموزان دبستان مهر فراهم کرد.

این برنامه‌ها با هدف آشنایی بیشتر کودکان با ظرفیت‌ها و خدمات فرهنگی کانون و همچنین تقویت ارتباط میان کتابخانه سیار و جامعه دانش‌آموزی روستا برگزار شد.

در بخش دیگری از این برنامه و با توجه به روزشمار هفته ملی کودک که به گرامیداشت کودکان میناب اختصاص داشت، دانش‌آموزان با ساخت گل‌های لاله و چسباندن تصاویر کودکان میناب، باغچه‌ای نمادین از گل‌های خود ایجاد کردند و آن را به شهدای کودک میناب تقدیم کردند.

این اقدام نمادین با هدف گرامیداشت یاد و خاطره کودکان شهید میناب و ترویج مفاهیمی همچون ایثار و همدلی میان کودکان انجام شد.

در پایان نیز از مدیر و معلمان دبستان مهر جامه‌شوران به دلیل همکاری و ارتباط مؤثر با کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تقدیر شد؛ همکاری‌ای که زمینه حضور بیشتر کودکان روستا در فعالیت‌های فرهنگی را فراهم کرده است.

هفته ملی کودک امسال از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ هم‌زمان با سراسر کشور در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه برگزار می‌شود و در روزشمار این هفته، ۱۵ مهر با عنوان «لبخندهایی که هرگز از یاد نمی‌روند» نامگذاری شده است. شعار امسال هفته ملی کودک نیز «لبخند کودکان، الفبای وطن» اعلام شده است.