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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۶

آمادگی ۷۰ گروه جهادی زارچ برای امدادرسانی در شرایط بحران و حوادث

آمادگی ۷۰ گروه جهادی زارچ برای امدادرسانی در شرایط بحران و حوادث

یزد- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زارچ از آمادگی بیش از ۷۰ گروه جهادی این شهرستان برای امدادرسانی در شرایط بحرانی و حوادث احتمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش گروه‌های جهادی شهرستان زارچ با هدف تجلیل از فعالیت‌های جهادی و ارتقای آمادگی برای خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی در حسینیه حضرت علی‌اکبر(ع) زارچ برگزار شد.

سرهنگ هادی برزگر با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید، وقوع سیلاب و آبگرفتگی، بر ضرورت آمادگی گروه‌های جهادی برای حضور به‌موقع در محلات و مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد.

وی نقش گروه‌های جهادی را در پشتیبانی از مردم و دستگاه‌های اجرایی هنگام بروز حوادث مهم دانست و بر استفاده از ظرفیت قرارگاه‌های محلی، بسیج سازندگی و شورای جهادی برای سازماندهی نیروهای مردمی و تسریع در امدادرسانی تأکید کرد.

بیش از ۷۰ گروه جهادی دارای مجوز در شهرستان زارچ در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، پزشکی و دامپزشکی فعالیت دارند و در مواقع بروز حوادث و شرایط بحرانی نیز آماده خدمت‌رسانی در کنار دستگاه‌های امدادی و اجرایی هستند.

کد مطلب 6968127

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    نظرات

    • میثم IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      خسته‌ نباشید و خدا قوت
    • زهرا IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
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      دم همشون گرم

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