آمادگی ۷۰ گروه جهادی زارچ برای امدادرسانی در شرایط بحران و حوادث

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش گروه‌های جهادی شهرستان زارچ با هدف تجلیل از فعالیت‌های جهادی و ارتقای آمادگی برای خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی در حسینیه حضرت علی‌اکبر(ع) زارچ برگزار شد.

سرهنگ هادی برزگر با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید، وقوع سیلاب و آبگرفتگی، بر ضرورت آمادگی گروه‌های جهادی برای حضور به‌موقع در محلات و مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد.

وی نقش گروه‌های جهادی را در پشتیبانی از مردم و دستگاه‌های اجرایی هنگام بروز حوادث مهم دانست و بر استفاده از ظرفیت قرارگاه‌های محلی، بسیج سازندگی و شورای جهادی برای سازماندهی نیروهای مردمی و تسریع در امدادرسانی تأکید کرد.

بیش از ۷۰ گروه جهادی دارای مجوز در شهرستان زارچ در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، پزشکی و دامپزشکی فعالیت دارند و در مواقع بروز حوادث و شرایط بحرانی نیز آماده خدمت‌رسانی در کنار دستگاه‌های امدادی و اجرایی هستند.