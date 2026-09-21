به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین آزادی‌نژاد پیش از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در تشریح برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس، با اشاره به نقش رسانه‌ها در انتقال مفاهیم دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه تجربه‌ای از همبستگی، خودباوری، ایستادگی و مقاومت ملت ایران است که باید برای نسل‌های امروز روایت شود.

وی با بیان اینکه عرصه رسانه امروز با «جنگ ترکیبی، جنگ روایت‌ها و جنگ ادراک‌ها» مواجه است، افزود: مأموریت رسانه‌ها نسبت به دوران دفاع مقدس نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه پیچیده‌تر شده است و خبرنگاران می‌توانند با روایت دقیق و هنرمندانه، حوادث و میدان‌های امروز را نیز برای جامعه تبیین کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد رسانه‌ها را شریک راهبردی و حلقه ارتباطی میان مجموعه‌های فرهنگی و افکار عمومی دانست و گفت: پیام دفاع مقدس باید با زبان هنرمندانه و روایت منصفانه، در قالب مفاهیمی همچون ایستادگی، امیدآفرینی، تعهد به مردم و خدمت‌رسانی به جامعه منتقل شود.

اجرای ۹۰ برنامه شاخص و ۲۵۰ برنامه محلی

آزادی‌نژاد با تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان یزد گفت: در دو ناحیه شهید الله‌دادی و شهید منتظر قائم، حدود ۹۰ برنامه شاخص شهرستانی و ۲۵۰ برنامه جزئی در حوزه‌های بسیج، اقشار، مساجد و محلات پیش‌بینی شده است.

وی، برنامه محوری ۳۱ شهریورماه را نمایش اقتدار، رزمایش و حضور مردمی عنوان کرد و افزود: این برنامه از ساعت ۱۹ تا ۲۲:۳۰ در میدان امیرچقماق برگزار می‌شود و حرکت مردم از ساعت ۱۹ از چهارراه بعثت به سمت حسینیه امیرچقماق آغاز خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت شهید منتظر قائم یزد همچنین از اجرای ویژه‌برنامه «۸ شب، ۸ محله و ۸ میدان» خبر داد و گفت: این برنامه‌ها از ۳۰ شهریورماه در میدان شهدای محراب آغاز می‌شود و تا هفتم مهرماه در نقاط مختلف شهر ادامه دارد.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها در میدان امیرچقماق، پارک سیدگل‌سرخ، میدان شهدای یعقوبی، میدان شاهد شاهدیه، چهارراه جانباز یا اطلسی، میدان صنعت، میدان فرهنگ و میدان شهدای حج برگزار خواهد شد.

آزادی‌نژاد همچنین از برگزاری یادواره شهدای ورزشکار و قهرمانان بی‌نشان و شهدای گمنام در پنجم مهرماه خبر داد.

آموزش هوش مصنوعی برای جوانان و خانواده‌های ایثارگران

وی با اشاره به محورهای فرهنگی و آموزشی برنامه‌ها گفت: آموزش همگانی دفاع ملی، اجرای برنامه رادیویی «روایت ایثار» در پارک غدیر، نواختن زنگ مهر و ایثار و مقاومت در مدارس ناحیه یک و دو یزد و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی در میادین شهری از دیگر برنامه‌هاست.

فرمانده ناحیه مقاومت شهید منتظر قائم یزد افزود: آموزش هوش مصنوعی نیز در سطح شهرستان، مدارس، محلات و میادین برای جوانان، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان برگزار خواهد شد.

وی اجرای برنامه «آبروی محله» با محوریت خانواده‌های شهدا را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد و گفت: در این طرح، یاد و خاطره شهدای هر محله با مشارکت مردم گرامی داشته می‌شود.

توزیع ۲ هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار

آزادی‌نژاد با اشاره به بخش اجتماعی برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: با همکاری اتاق اصناف، ظرفیت بازاریان برای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار نیز به کار گرفته می‌شود.

وی از تهیه و توزیع ۲ هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار خبر داد و افزود: این بسته‌ها بر اساس معرفی مدیران مدارس در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا بخشی از دغدغه خانواده‌ها در آغاز سال تحصیلی کاهش یابد.

فرمانده ناحیه شهید منتظر قائم یزد برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی فضای مجازی، مسابقات ورزشی، برنامه‌های بسیج رسانه و فضای مجازی و بازدید از واحدهای تولیدی و شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی را از دیگر برنامه‌های این هفته اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه برنامه‌های هفته دفاع مقدس شهرستان یزد با استفاده از ظرفیت مردم، رسانه‌ها، اصناف، مساجد، محلات و اقشار مختلف طراحی شده و هدف آن تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت در کنار ارائه خدمات اجتماعی و جهادی است.