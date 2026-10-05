خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ مقاومت در بوشهر تنها به یک دوره تاریخی محدود نمی‌شود و ریشه‌های آن را می‌توان در قرن‌ها مبارزه مردم این خطه با قدرت‌های بیگانه جست‌وجو کرد؛ از مقابله با پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها تا قیام مردم تنگستان و دلوار و سپس حضور پررنگ رزمندگان بوشهری در جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس.

در این میان، شهید رئیسعلی دلواری به نمادی ماندگار از مبارزه با استعمار تبدیل شده و در دوران معاصر نیز شهدایی همچون نادر مهدوی و علیرضا ماهینی، بخشی از زنجیره پرافتخار مقاومت مردم استان بوشهر را شکل داده‌اند؛ نسلی که امنیت و عزت امروز کشور را با ایثار خود رقم زد.

استان بوشهر در دوران دفاع مقدس نیز هزاران رزمنده را روانه جبهه‌ها کرد و شمار زیادی از فرزندان این استان در راه دفاع از ایران اسلامی به شهادت رسیدند. با این حال، بخش قابل توجهی از زندگی، شخصیت، اندیشه و حماسه این شهدا همچنان نیازمند معرفی و روایت برای نسل جدید است.

امروز نوجوانان و جوانانی در جامعه زندگی می‌کنند که جنگ تحمیلی را ندیده‌اند و ارتباط مستقیمی با فضای آن دوران ندارند؛ از همین رو، معرفی شهدا نمی‌تواند تنها به نصب تصاویر و برگزاری آیین‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید با زبان هنر، رسانه، سینما، ادبیات، فضای مجازی و فناوری‌های نوین، روایت زندگی آنان به نسل جدید منتقل شود.

سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر می‌تواند فرصتی تاریخی برای آغاز یک حرکت گسترده فرهنگی باشد؛ حرکتی که هدف آن صرفاً برگزاری یک مراسم نباشد، بلکه معرفی چهره واقعی شهدا، ثبت خاطرات خانواده‌ها، تولید آثار فاخر و تبدیل فرهنگ ایثار و شهادت به یک جریان ماندگار در جامعه باشد.

کنگره شهدا باید به یک جریان فرهنگی ماندگار تبدیل شود

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه شهدای استان بوشهر اظهار کرد: برگزاری سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان نباید صرفاً یک برنامه مناسبتی تلقی شود، بلکه این رویداد مأموریتی ملی، فرهنگی و تاریخی برای پاسداشت حماسه شهدا و انتقال پیام آنان به نسل‌های آینده است.

ارسلان زارع با اشاره به سابقه درخشان مردم بوشهر در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران افزود: مردم این استان در مقاطع مختلف تاریخی در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی قدرت‌های بیگانه ایستاده‌اند و این پیشینه در دوران دفاع مقدس نیز با حضور گسترده رزمندگان بوشهری در جبهه‌ها ادامه پیدا کرد.

استاندار بوشهر ادامه داد: امروز باید این تاریخ پرافتخار به شکل دقیق و جذاب برای نوجوانان و جوانان روایت شود؛ زیرا نسل جدید دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده و باید بداند امنیت، استقلال و آرامشی که امروز از آن برخوردار هستیم، حاصل چه فداکاری‌ها و ایثارگری‌هایی است.

زارع با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت و سیره شهدا گفت: نباید معرفی شهدا تنها به ذکر نام و مشخصات آنان محدود شود، بلکه باید سبک زندگی، منش اخلاقی، روحیه مسئولیت‌پذیری، شجاعت، ایمان و تصمیم‌های آنان در شرایط دشوار برای جامعه امروز بازخوانی شود تا جوانان بتوانند با این الگوها ارتباط برقرار کنند.

وی بهره‌گیری از ظرفیت رسانه و هنر را در این مسیر ضروری دانست و افزود: اصحاب رسانه، هنرمندان، تشکل‌های مردمی، جوانان و فعالان فضای مجازی می‌توانند نقش مهمی در معرفی شهدای استان داشته باشند و لازم است از قالب‌های جذاب و ابزارهای نوین برای انتقال پیام ایثار و شهادت استفاده شود.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا باید در مرکز برنامه‌های کنگره قرار داشته باشد و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی استان با هم‌افزایی کامل، برنامه‌هایی وزین و فاخر در شأن شهدای بوشهر برگزار کنند تا این کنگره به یک حرکت جریان‌ساز در سطح استان و کشور تبدیل شود.

روایت شهدای بوشهر با زبان نسل امروز بازآفرینی شود

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرهنگ شهادت یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی جامعه اسلامی است و کنگره‌های شهدا باید فرصتی برای زنده نگه داشتن این فرهنگ و انتقال آن به نسل‌های آینده باشند.

سردار حمید خرمدل افزود: تکریم شهدا و خانواده‌های آنان تنها یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه آثار تربیتی و اجتماعی عمیقی دارد و می‌تواند روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و مقاومت را در جامعه تقویت کند؛ همان فرهنگی که در مقاطع حساس کشور همواره خود را نشان داده است.

وی با اشاره به رویکرد جدید در برگزاری سومین کنگره شهدا ادامه داد: تلاش شده است برنامه‌های این دوره از قالب‌های تکراری فاصله بگیرد و در کنار برگزاری اجلاسیه‌ها، اقدامات علمی، پژوهشی، رسانه‌ای و هنری برای معرفی بهتر شهدای استان دنبال شود.

خرمدل گفت: اطلس جامع شهدای استان و اطلس دفاع مقدس بوشهر در حال تدوین است و تلاش شده اسناد، تصاویر، خاطرات و اطلاعات مربوط به شهدا و دوران مبارزه و دفاع مقدس گردآوری شود تا یک مرجع ماندگار برای شناخت تاریخ مقاومت مردم استان در اختیار نسل‌های آینده قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری و هنر برای معرفی شهدا افزود: تولید بازی رایانه‌ای با موضوع دفاع مقدس، برنامه‌ریزی برای اجرای یک نمایش میدانی فاخر درباره مجاهدت‌های رزمندگان در نبردهای دریایی و پیگیری تولید فیلم سینمایی درباره حماسه‌های شهید علیرضا ماهینی، بخشی از اقداماتی است که برای ارتباط مؤثرتر با مخاطبان امروز دنبال می‌شود.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تصریح کرد: برگزاری اجلاسیه‌های اقشاری و شهرستانی و در نهایت کنگره اصلی در بهمن‌ماه، باید به فرصتی برای معرفی واقعی شهدای استان تبدیل شود و هدف ما این است که خانواده‌های شهدا نیز یک یادگار ماندگار و فاخر از این رویداد دریافت کنند.

بوشهر باید روایت مقاومت خود را به نسل جدید منتقل کند

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بزرگداشت شهدا تنها تجلیل از انسان‌هایی نیست که در یک مقطع تاریخی به شهادت رسیده‌اند، بلکه اقدامی برای بازخوانی هویت یک ملت و تربیت نسل جدید بر اساس ارزش‌های ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با بیان اینکه بوشهر پیشینه‌ای طولانی در مبارزه با استعمار دارد افزود: مقاومت مردم این استان سابقه‌ای چندصدساله دارد و حماسه‌های مردم بوشهر در برابر پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ مقاومت در این منطقه ریشه‌ای عمیق دارد و محدود به دوران دفاع مقدس نیست.

وی ادامه داد: این سابقه تاریخی باید در کنار حماسه شهید رئیسعلی دلواری، تفنگداران تنگستان و شهدای دفاع مقدس برای نسل امروز روایت شود تا نوجوانان و جوانان بدانند که شهیدان دفاع مقدس ادامه‌دهنده یک مسیر تاریخی طولانی در دفاع از ایران و هویت اسلامی این سرزمین بوده‌اند.

صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت معرفی اسناد تاریخی مقاومت مردم استان گفت: باید خاطرات، اسناد، تصاویر و روایت‌های تاریخی مربوط به مبارزه مردم بوشهر با استعمارگران گردآوری و منتشر شود تا ابعاد ناشناخته این تاریخ برای جامعه روشن شود و ظرفیت‌های هویتی استان به نسل جدید منتقل شود.

وی استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی را ضروری دانست و افزود: پیام سومین کنگره ملی شهدای استان باید فراتر از مرزهای بوشهر منتشر شود و برای تحقق این هدف لازم است کارگروه‌های تخصصی رسانه‌ای و فضای مجازی فعال شوند و با تولید محتوای حرفه‌ای، روایت مقاومت مردم استان را به مخاطبان مختلف معرفی کنند.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر اینکه جوانان باید در متن این رویداد قرار گیرند خاطرنشان کرد: اگر کنگره شهدا بتواند نسل نوجوان و جوان را با زندگی و آرمان‌های شهدا پیوند دهد، به هدف اصلی خود نزدیک شده است؛ بنابراین باید برنامه‌هایی فاخر در حوزه فیلم، تئاتر، مستند، کتاب، هنرهای تجسمی و فضای مجازی تولید شود تا یاد و راه شهدای بوشهر برای سال‌ها زنده بماند.

معرفی ۲ هزار شهید؛ مأموریتی فراتر از یک مراسم

برگزاری سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر را می‌توان فرصتی برای بازتعریف شیوه روایت تاریخ مقاومت این استان دانست؛ رویدادی که اگر با برنامه‌ریزی دقیق همراه شود، ظرفیت آن را دارد که از یک تقویم مناسبتی فراتر رفته و به یک جریان فرهنگی مستمر تبدیل شود.

هر یک از ۲ هزار شهید استان بوشهر یک روایت مستقل از ایثار، خانواده، محله، شهر و تاریخ دفاع از کشور است و معرفی آنان می‌تواند گنجینه‌ای بزرگ برای تولید آثار فرهنگی و هنری باشد. این روایت‌ها باید از قاب عکس‌های یادبود خارج شده و به فیلم، مستند، کتاب، نمایش، پویانمایی، بازی و محتوای رسانه‌ای تبدیل شوند.

در این مسیر، ثبت خاطرات خانواده‌های شهدا اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از مادران، پدران، همسران، فرزندان و همرزمان شهدا، حامل بخش‌هایی از تاریخ شفاهی استان هستند که اگر امروز ثبت نشوند، ممکن است بخشی از این سرمایه ارزشمند برای همیشه از دست برود.

کنگره همچنین می‌تواند فرصتی برای معرفی شهدای کمترشناخته‌شده باشد؛ شهدایی که شاید نامشان در سطح ملی کمتر شنیده شده، اما هر کدام بخشی از حماسه بزرگ مردم بوشهر را رقم زده‌اند.

از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت هنرمندان و رسانه‌ها باید به یکی از ارکان اصلی این رویداد تبدیل شود. برگزاری جشنواره‌های هنری، تولید مستندهای حرفه‌ای، ساخت آثار سینمایی و تلویزیونی، انتشار کتاب‌های زندگی‌نامه و ایجاد پویش‌های رسانه‌ای می‌تواند پیام شهدا را به مخاطبانی برساند که با قالب‌های سنتی ارتباط کمتری دارند.

اکنون سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر می‌تواند نقطه آغاز یک نهضت بزرگ برای معرفی قهرمانان این سرزمین باشد؛ نهضتی که از رئیسعلی دلواری و مقاومت تاریخی مردم بوشهر تا نادر مهدوی و شهدای دفاع مقدس را در یک روایت منسجم به نسل امروز پیوند بزند و نشان دهد که فرهنگ مقاومت، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت بوشهر و تاریخ ایران است.