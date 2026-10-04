به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر یکشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری سومین کنگره سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر، برگزاری کنگره شهدا را فراتر از تجلیل دانست و بر پیوند مقاومت تاریخی بوشهر با مقاومت کنونی، تربیت نسل جوان و انتشار بین‌المللی پیام مقاومت تأکید کرد و اظهار داشت: پیوند مقاومت تاریخی بوشهر با مقاومت کنونی، تربیت نسل نو، استفاده از تجربه کنگره‌های گذشته و انتشار بین‌المللی پیام مقاومت در برنامه‌های کنگره مد نظر باشد.

وی از دبیرخانه سومین کنگره شهدای استان بوشهر که سهم اصلی برگزاری را بر دوش دارد تشکر کرد و کارهای ارائه‌شده را نوآورانه و جهادی خواند و افزود: برگزاری مراسم شهدا فراتر از تجلیل است.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: این مراسم تعلیم آموزه‌های شهدا به نسل کنونی، بیان هویت یک ملت و قوم و تربیت جامعه جوان و نوجوان است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری افزود: برگزاری کنگره شهدا فراتر از اصل شهادت است، زیرا تجلی شهادت و نهادینه کردن فرهنگ شهداست. کنگره‌ها در این راستا معنا و مفهوم پیدا می‌کنند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به شرایط کنونی گفت: ما در متن دفاع مقدس در مقابل جهان استکبار، آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای کانون شرارت قرار داریم، به‌تدریج مشخص می‌شود ناتو و دیگر کشورهای استعمارگر نیز در این عرصه حضور دارند، ازاین‌رو کنگره شهدای بوشهر از حیث زمان و مکان ویژگی خاصی دارد. زمان، زمان جنگ و مقاومت است و مکان، بوشهر است که پایتخت مقاومت ایران شناخته می‌شود.

امام‌جمعه بوشهر با اشاره به بیش از ۵۰۰ سال تاریخ مقاومت در استان گفت: مقام معظم رهبری مقاومت را فرهنگ مردم استان بوشهر دانستند و این کلام باید با آب طلا بر سردر این استان نوشته شود.

وی توضیح داد: تمام استان‌ها تاریخ مقاومت دارند، اما در بوشهر مقاومت به فرهنگ تبدیل شده است و پیوند مقاومت کنونی با ریشه‌های تاریخی استان ضروری است.

آیت‌الله صفایی بوشهری تأکید کرد: دبیرخانه سومین کنگره سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر پیوند شهدای استان را با شهدای صدر مقاومت برای مردم بیان کند.

امام‌جمعه بوشهر بر استفاده از تجربه دو کنگره گذشته و استان‌های دیگر تأکید کرد و گفت: در کنگره دوم کار بزرگی انجام شد و آبرویی برای استان‌ها به وجود آورد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به موقعیت مرزی بوشهر گفت: ما در مرز بین‌المللی، آبی و فوق استراتژیک ایران هستیم، کنگره باید پیام بین‌المللی به آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای همراه آنان داشته باشد، اگر آنان بخواهند با ایران برخورد کنند، استانی با این تاریخ مقاومت خودش تنهایی در برابر آنان می‌ایستد.

وی تصریح کرد: شعارها و پیام‌های کنگره باید فوق‌العاده هوشمند و بر اساس هدایت‌های مقام معظم رهبری باشد و انتشار بین‌المللی پیدا کند.

امام‌جمعه بوشهر با تأکید بر مقاومت نسل نو انقلابی استان گفت: دشمن امروز روی نسل نو کار می‌کند تا دگردیسی هویتی ایجاد کند و مقاومت را از آنان بگیرد، باید بیان شود نسل نو همان نسل شهیدان رئیسعلی دلواری، تنگسیری و نادر مهدوی است و این پیوند باید کاملاً نشان داده شود.