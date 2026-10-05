تقدیر از برگزیدگان سومین همایش علمی هیئت‌ در سالروز ولادت حضرت زینب(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، روند برگزاری همایش علمی «هیئت و آیین‌های مذهبی» در سه سال گذشته با افزایش استقبال پژوهشگران همراه بوده است؛ به‌طوری که تعداد مقالات دریافتی از ۶۲ مقاله در نخستین دوره در سال ۱۴۰۲ به ۱۷۰ مقاله در سومین دوره در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی دبیرخانه این همایش، در نخستین دوره این رویداد در سال ۱۴۰۲، ۱۰۸ چکیده و ۶۲ مقاله دریافت شد. این آمار در سال ۱۴۰۳ به ۱۶۴ چکیده و ۹۵ مقاله رسید و در سومین دوره، تعداد چکیده‌های دریافتی به ۲۲۵ و مقالات دریافت‌شده به ۱۷۰ مورد افزایش یافت.

اختتامیه سومین همایش علمی «هیئت و آیین‌های مذهبی» با محور اصلی «هیئت کنشگر؛ قیام خانوادگی» برگزار می‌شود و در جریان آن، پنل‌های تخصصی با حضور صاحب‌نظران و پژوهشگران برگزار خواهد شد.

«جنگ رمضان؛ هم‌افزایی هیئت، خانواده و جامعه»، «هیئت؛ بستر کنشگری اجتماعی زنان و خانواده»، «هیئت؛ از تشکیل تا تحکیم و تعالی خانواده»، «هیئت؛ تبیین‌گر هویت و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی» و «هیئت خانوادگی؛ ریشه‌ها و فرصت‌ها» از جمله پنل‌های تخصصی پیش‌بینی‌شده برای این مراسم است.

اختتامیه سومین همایش علمی هیئت و آیین‌های مذهبی پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، همزمان با ولادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.دبیرخانه این همایش در تهران، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، مرکز تخصصی احیاء امر مستقر است.