به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سومین همایش علمی «هیئت و آیین‌های مذهبی» با محوریت «هیئت کنشگر، قیام خانوادگی» که به همت مرکز تخصصی احیاء امر دانشگاه امام صادق (ع) و با همکاری اندیشکده هیئت برگزار می‌شود، با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت ارسال مقالات و تغییر زمان برگزاری مراسم اختتامیه این رویداد علمی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شرایط و تحولات اخیر کشور و در راستای حفظ کیفیت برگزاری همایش، فراهم‌سازی بستری شایسته برای تعاملات علمی، افزایش فرصت مشارکت پژوهشگران و بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، دبیرخانه همایش پس از بررسی‌های لازم و هماهنگی با ارکان علمی و اجرایی، تصمیم به تمدید مهلت دریافت آثار و تغییر زمان برگزاری مراسم اختتامیه گرفته است.

بر این اساس، مهلت ارسال مقالات تا روز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شد و پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دانشجویان، فعالان فرهنگی و دست‌اندرکاران هیئت‌های مذهبی می‌توانند آثار علمی خود را تا این تاریخ از طریق سامانه همایش ارسال کنند. همچنین مراسم اختتامیه سومین همایش علمی «هیئت و آیین‌های مذهبی» در روز ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ مصادف با ولادت حضرت زینب سلام علیها برگزار خواهد شد.

دبیرخانه همایش با اشاره به تقارن فرآیند دریافت آثار با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فعالیت گسترده هیئت‌های مذهبی در ماه محرم، این فرصت را مغتنم دانست تا پژوهشگران و فعالان این عرصه بتوانند با بهره‌گیری از مشاهدات میدانی، تجربه‌های عینی و تأملات علمی خود، به تولید و تدوین ادبیات علمی متناسب با مسائل روز هیئت‌ها و خانواده بپردازند. از این رو، تمدید مهلت ارسال مقالات می‌تواند زمینه‌ساز ارائه پژوهش‌های عمیق‌تر و کاربردی‌تر درباره ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تمدنی هیئت‌های مذهبی در جامعه معاصر باشد.

دبیرخانه همایش ضمن تأکید بر اینکه این تصمیم با هدف ارتقای سطح کیفی برنامه‌ها، تسهیل شرایط حضور حداکثری شرکت‌کنندگان و ایجاد فرصت مناسب برای بهره‌مندی از دستاوردهای علمی اتخاذ شده است، اعلام کرد جزئیات تکمیلی برنامه‌ها، نحوه برگزاری مراسم اختتامیه و سایر برنامه‌های جانبی در زمان مناسب از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌های رسمی همایش (heyatconf.ir) منتشر خواهد شد. گفتنی است سومین همایش علمی «هیئت و آیین‌های مذهبی» امسال با محوریت «هیئت کنشگر، قیام خانوادگی» و با رویکردی مسئله‌محور به بررسی ابعاد مختلف نقش هیئت‌های مذهبی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی می‌پردازد و تلاش دارد با تقویت پیوند میان عرصه پژوهش و میدان عمل، به توسعه دانش و ادبیات علمی مرتبط با هیئت و آیین‌های مذهبی کمک کند.

دبیرخانه همایش در پایان از همراهی، صبوری و حسن توجه تمامی پژوهشگران، اساتید، فعالان فرهنگی و شرکت‌کنندگان گرامی قدردانی کرده و ابراز امیدواری نموده است که در موعد مقرر، شرایطی مناسب برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد علمی فراهم شود.