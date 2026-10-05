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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۹

دیوان محاسبات بر تکمیل سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن تأکید کرد

دیوان محاسبات بر تکمیل سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن تأکید کرد

دیوان محاسبات کشور بر تسریع در عملیاتی‌سازی کامل سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن و پذیرش متقاضیان جدید تأکید کرد تا اطلاعات تقاضای واقعی مسکن به‌روز و مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تکالیف وزارت راه و شهرسازی مقرر در ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و ضرورت شناسایی نیاز واقعی و تسهیل دسترسی متقاضیان به مسکن مناسب، دیوان محاسبات کشور بر تسریع عملیاتی‌سازی کامل سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن و پذیرش متقاضیان جدید، با هدف به روز رسانی، ثبت و تحلیل اطلاعات تقاضای واقعی مسکن و ایجاد مبنای اطلاعاتی قابل اتکا برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه تأکید دارد.

این نهاد نظارتی، ارائه گزارش جامع و مستند از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ثبت، پایش و راستی‌آزمایی اطلاعات سامانه و همچنین ابلاغ سازوکار اجرایی به واحدهای استانی از سوی وزارت راه و شهرسازی را ضروری می‌داند.

تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی، اختلال در سیاست‌گذاری صحیح حوزه مسکن و تضییع حقوق متقاضیان ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 6968175
زهرا علیدادی

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