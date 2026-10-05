سید عباس موسوی معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ایستادگی و مذاکره توامان ایران در مواجهه با آمریکا و ارزیابی از تحولات جاری میان تهران و واشنگتن، اظهار کرد: ارزیابی شخصی من این است که اوضاع به سمت افزایش تنش پیش می رود و باید[ هشدار] آماده باش به همه بخش های کشور داده شده و آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی افزود : باید از هر روش و از هر ابزاری که بتوانیم بهره گرفته و استفاده کنیم تا خطر و سایه جنگ را از کشور دور کنیم، لذا نباید از مذاکره غافل شویم .

موسوی با تأکید بر لزوم آمادگی کامل تمامی ارکان کشور گفت: ضمن اینکه باید آمادگی دفاعی کامل و صددرصدی را در میان مردم، بخش‌های اقتصادی و بخش‌های نظامی تقویت کنیم، لازم است آرایش جنگی کشور را نیز تقویت کنیم که به نظر من، کشور در این مسیر در حال حرکت است.

هفت شرط دبیر شعام شرط باز شدن تنگه هرمز است

سخنگوی اسبق وزارت خارجه در رابطه با پافشاری ایران بر شروط خود در مذاکره با آمریکایی‌ها، خاطر نشان کرد: ما بر روی شروط خودمان که از جمله هفت شرطی است که دبیر شورای امنیت ملی مطرح کردند، پافشاری کرده و می‌کنیم، لذا تا این لحظه اینگونه بوده است. شرط باز شدن تنگه هرمز هم همین شروطی است که جمهوری اسلامی بیان کرده است .