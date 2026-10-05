به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد در تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان اظهار کرد: امروز دوشنبه سیزدهم مهرماه، آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش بادهای جنوب‌غربی در مناطق دریایی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، با رشد ابر در ارتفاعات استان، وقوع رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در برخی نقاط که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی گفت: با توجه به احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی، از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی همچنین درباره شرایط دریایی استان گفت: دریا به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب متلاطم پیش‌بینی می‌شود و لازم است تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، به‌خصوص شناورهای سبک، تفریحی و صیادی، در نظر گرفته شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، شرایط دریا برای ترددهای دریایی مساعدتر خواهد شد.

حمزه‌نژاد درباره روند دمایی استان نیز گفت: طی سه روز آینده افزایش دمای بیشینه در هرمزگان مورد انتظار است.