به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان برای شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان رگبار باران و رعدوبرق، در برخی نقاط تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، به‌ویژه مناطق مرکزی و غربی استان و سواحل شمالی تنگه هرمز، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در مناطق مستعد بارندگی، توصیه کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی، به‌ویژه در شهرستان بشاگرد، خودداری کنند.

افزایش سرعت باد و مواج شدن دریا

حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت دریایی استان بیان کرد: در ساعات بعدازظهر و شب امروز، با افزایش سرعت بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی، دریا به‌ویژه در سواحل و جزایر غربی استان شامل کیش، لاوان و پارسیان متلاطم خواهد شد.

وی ادامه داد: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین رعایت احتیاط در ترددهای دریایی، به‌ویژه برای شناورهای سبک و صیادی، ضروری است.

تقویت بارندگی‌ها در هرمزگان از روز یکشنبه

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی عصرگاهی در طول هفته جاری، گفت: روز یکشنبه با تقویت شرایط بارشی، علاوه بر ارتفاعات، در سایر نقاط استان نیز رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود که این شرایط در نیمه شرقی و مناطق شمالی استان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

حمزه‌نژاد اضافه کرد: در روز یکشنبه احتمال وقوع تندباد شدید و تگرگ نیز وجود دارد و ناپایداری موقت دریایی در محدوده شمالی تنگه هرمز محتمل است.

وی در پایان درباره تغییرات دمایی استان خاطرنشان کرد: از فردا تا اواسط هفته، با توجه به وزش بادهای جنوب‌شرقی و افزایش رطوبت نسبی، کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در هرمزگان مورد انتظار است.