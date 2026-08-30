به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد، صبح یکشنبه، با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان اظهار کرد: در ساعات صبح امروز، یکشنبه هشتم شهریورماه، جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود و از ساعات بعدازظهر با رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد.
وی افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در مناطق ساحلی و جزایر نیز مه رقیق صبحگاهی دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد ادامه داد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای در ارتفاعات استان، بهویژه ارتفاعات شرقی شهرستان بشاگرد، پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان همچنین از احتمال افزایش سرعت باد و بروز گردوغبار در برخی نقاط مرکزی و غربی استان خبر داد و گفت: در این مناطق کاهش موقتی کیفیت هوا نیز محتمل است.
وی با توصیه به شهروندان و گردشگران برای رعایت نکات ایمنی، تصریح کرد: با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
تنگه هرمز کمی مواج میشود
حمزهنژاد درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: دریا در بیشتر ساعات امروز آرام خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر با وزش بادهای جنوبغربی، آبهای تنگه هرمز کمی مواج میشود.
وی اضافه کرد: شرایط برای تردد شناورهای سبک با رعایت احتیاط مساعد خواهد بود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان از تداوم این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه نهم شهریورماه خبر داد و بیان کرد: روز سهشنبه دهم شهریورماه، با افزایش سرعت بادهای جنوبشرقی، وضعیت دریا در شرق تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم خواهد شد.
کاهش دمای بیشینه هرمزگان از چهارشنبه
حمزهنژاد در ادامه با اشاره به شرایط دمایی استان اظهار کرد: طی دو روز آینده نوسانات دمایی قابلتوجهی در هرمزگان پیشبینی نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه یازدهم شهریورماه، افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در مناطق مختلف استان مورد انتظار است.
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