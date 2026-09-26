به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح شنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان برای روز شنبه چهارم مهرماه، اظهار کرد: در ساعات صبح در برخی سواحل و جزایر استان مه صبحگاهی و در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات ناپایداری جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان در ساعات مختلف صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات صبح در سواحل و جزایر، مه صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی رخ می‌دهد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان با رشد ابر، رگبار باران و رعدوبرق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد تصریح کرد: در نقاطی از استان که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا نیز دور از انتظار نیست.

وی با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات، از صعود به مناطق مرتفع و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان درباره وضعیت دریایی استان نیز گفت: دریا در بیشتر ساعات آرام خواهد بود و شرایط برای تردد شناورهای سبک با رعایت احتیاط مساعد پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا روز دوشنبه در استان هرمزگان ادامه خواهد داشت.

وی درباره وضعیت دمایی استان نیز اظهار کرد: در این مدت، ماندگاری هوای گرم در هرمزگان ادامه دارد و نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.