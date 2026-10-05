به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به وضعیت امکانات تردد عمومی شهر در دوره گذشته گفت: مدیریت شهری ششم تهران طی ۵ سال اخیر تلاش کرده شرایط را برای بهبود کیفیت حمل و نقل شهروندان ارتقا دهد.

به گفته وی، در انتهای دوره چهارم تعداد چهار هزار دستگاه اتوبوس به دوره پنجم تحویل داده شد اما این اتوبوس ها در انتهای دوره پنجم و ابتدای دوره ششم به ۸۶۰ دستگاه رسیده بود. در عین حال در مدیریت حاضر ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس نو به مردم شهر تهران تحویل شد که ۵۱۰ دستگاه آن برقی است و به زودی متروباس‌های برقی نیز به شهر می‌آیند.

هرمزی در خصوص وضعیت کارخانه واگن سازی تهران گفت: در ابتدای دوره ششم این کارخانه تعطیل شده بود و با انباشت مسائل و مشکلات در واگن سازی و شرکت بهره برداری مواجه بودیم. در عین حال با دقت نظر شهردار تهران و شورای شهر کارخانه واگن سازی تهران احیا شد، دو رام قطار ملی تحویل تهران داد و هم اکنون 5 رام قطار در حال ساخت است که سه رام قطار را تا پایان سال تحویل خواهیم داد.

معاون شهردار تهران درباره خطوط هفتگانه گفت در شهریور ۱۴۰۰ خطوط تکمیل نشده بود و ایستگاه های خط ۶ نیز به صورت جزیره‌ای افتتاح شده بود. همچنین متروی پرند نیز نیمه کاره رها شده بود. در عین حال در دوره ششم خطوط ۷ گانه تکمیل شد. خطوط توسعه ای شروع شد،عملیات خطوط ۴ گانه جدید نیز آغاز شد و در خط متروی پرند نیز پروژه به طور کامل تکمیل و تحویل مردم شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره پروژه پایانه شرق گفت: در انتهای دوره پنجم، این طرح عملاً تبدیل به یک انبار ضایعات شده بود. پایانه پارکینگ های مترو نیز در بخش بهره برداری اهمیت زیادی داشت و اقدامی در این زمینه انجام نشده بود. در مدیریت حاضر اما پایانه شرق جدید بازسازی، تکمیل و به نخستین پایانه هوشمند کشور تبدیل شد.

از سویی آنطور که هرمزی گفته، تمام مراکز معاینه فنی فرسوده شده بود و تجهیزات غیرقابل استفاده بود. مشکلات مراکز باعث می شد که تست‌ها پاسخگو نباشد و یا با خطای بالا انجام شود. مطالعاتی همچون سیاهه انتشار که ناظر به مسائل آلودگی هوای تهران می‌شود، نیز متوقف شده بود. در دوره حاضر اما تجهیزات معاینه فنی کاملاً به روز رسانی شد و ۱۱ خط سیار در این دوره شکل گرفت. همچنین سومین سیاهه انتشار مبنای سال ۱۴۰۴ منتشر شد.