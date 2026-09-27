توسعه خطوط ۸ تا ۱۱ متروی تهران کلید خورد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: رفع ترافیک و کاهش آلودگی هوا دو مطالبه اصلی شهروندان تهران است و مدیریت شهری در این دوره این دو محور را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.
وی با اشاره به وضعیت ناوگان حملونقل عمومی در ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری اظهار کرد: در ابتدای این دوره، ناوگان اتوبوسرانی تهران با کاهش شدید تعداد اتوبوسها مواجه بود و نوسازی ناوگان در دوره گذشته نیز به میزان کافی انجام نشده بود. در بخش مترو نیز بسیاری از تجهیزات و زیرساختها نیازمند اورهال و نوسازی بودند و مشکلاتی در تأمین قطعات، تجهیزات و منابع مورد نیاز وجود داشت.
هرمزی ادامه داد: در آن مقطع برخی پروژههای مترو از جمله تکمیل خطوط هفتگانه، مترو پرند و تعدادی از پایانهها و پارکینگهای مترو با مشکلات جدی مواجه بودند و برخی پروژهها عملاً متوقف یا رها شده بودند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در شرکت مترو تهران گفت: در این دوره، خطوط هفتگانه مترو تکمیل شده و تاکنون ۴۱ کیلومتر مسیر مترو و ۲۲ ایستگاه به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: ایستگاه تبادلی ۱۷ شهریور در خط ۶ نیز آماده بهرهبرداری است و مراحل نهایی برای تحویل آن به شهروندان در حال انجام است.
هرمزی همچنین افتتاح مترو پرند را از دیگر اقدامات مهم این دوره دانست و گفت: پروژه مترو پرند پس از حدود ۱۳ تا ۱۴ سال بلاتکلیفی، با حضور شهید آیتالله رئیسی به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به توسعه شبکه مترو تهران اظهار کرد: عملیات اجرایی خطوط جدید ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ آغاز شده است و در کنار آن، توسعه خطوط موجود نیز در دستور کار قرار دارد.
به گفته هرمزی، توسعه شرقی خط ۲ از فرهنگسرا تا پایانه شرق جدید، توسعه خط ۷ به سمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و توسعه شرقی و غربی این خط از جمله پروژههای در حال اجرا یا بهرهبرداری است.
وی همچنین از بهرهبرداری ایستگاه علامه جعفری در توسعه غربی خط ۷ خبر داد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به قراردادهای تأمین واگن گفت: با تأمین منابع مالی از سوی شهرداری تهران، قراردادهای واگن وارد مرحله اجرایی شده و در حوزه تولید داخلی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
هرمزی ادامه داد: در بخش واگن ملی، یک رام قطار هفتواگنه و در ادامه دو رام قطار ۱۴ واگنه ساخته و به شهر تحویل شده است که هماکنون در خطوط متروی تهران در حال بهرهبرداری هستند.
وی همچنین درباره قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن گفت: فرآیند اجرایی این قرارداد در حال پیشرفت است و نخستین قطارهای این پروژه نیز وارد مراحل ساخت شدهاند.
هرمزی با تأکید بر ظرفیت داخلی کشور برای تولید واگن اظهار کرد: در واگن ملی، بیش از ۸۵ درصد تولید در داخل کشور انجام میشود و زنجیره تولید این واگن با مشارکت پنج شرکت دانشبنیان شکل گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر پنج رام قطار هفتواگنه در دست ساخت است و برنامهریزی شده تا پایان سال، سه رام قطار هفتواگنه تحویل شود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به توسعه کارخانه واگنسازی تهران گفت: توسعه این مجموعه که پیش از این با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران کلنگزنی شده بود، اکنون به ثمر رسیده و سالنهای جدید تولید و بخشهای رباتیک به مجموعه اضافه شده است.
وی افزود: واگنسازی تهران امروز ظرفیت تولید داخلی واگن را دارد و میتواند علاوه بر تأمین نیاز تهران، در تأمین واگن مورد نیاز سایر کلانشهرهای کشور نیز نقشآفرینی کند.
هرمزی در ادامه خواستار اختصاص بودجه مشخص برای حمایت از تولید واگن ملی و داخلی شد و تأکید کرد: حمایت شورای شهر میتواند زمینه توسعه بیشتر تولید داخلی واگن و افزایش ظرفیت واگنسازی تهران را فراهم کند.
معاون شهردار تهران همچنین از بهرهبرداری فاز دوم پایانه اکباتان و پایانه کلاهدوز خبر داد و گفت: عملیات اجرایی پایانههای آزادگان و تخت دولتآباد نیز در حال انجام است.
هرمزی در پایان تأکید کرد که اقدامات انجامشده در حوزه مترو، نوسازی و توسعه ناوگان و تکمیل زیرساختهای حملونقل عمومی، در راستای پاسخ به مطالبات شهروندان برای کاهش ترافیک و آلودگی هوای تهران دنبال شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه ایستگاه ورزشگاه تختی نیز در اردیبهشت ماه امسال افتتاح شد، تصریح کرد: ورودی دوم ایستگاه میدان کتاب و چهل تن دولاب نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
هرمزی با بیان اینکه ابتدای اسفندماه تست گرم ایستگاه پردیس مسافربری شرق نیز انجام خواهد شد، اظهار کرد: بهره برداری از ورودی جدید ایستگاه های زین الدین و خواجه عبدالله انصاری در خط سه هم به زودی انجام می شود. ضمن اینکه بهره برداری از توسعه و بهینه سازی دسترسی های خطوط ۳ و ۴ در ایستگاه شادمان نیز در خردادماه انجام شد.
وی با اعلام اینکه تکمیل عملیات اجرایی در دو شفت پشتیبان حفاری مکانیزه در کارگاه های بوستان ولایت و بیهقی در خط ۹ در حال انجام است، یادآور شد: سفارش خرید دو دستگاه حفاری مکانیزه از طریق پیمانکار و کنسرسیوم اجرای پروژه و پیش بینی ورود یک دستگاه حفار مکانیزه در سال ۱۴۰۵ نیز از دیگر برنامه های ما به شمار می رود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه قراردادی با شرکت هایگر برای تولید داخلی اتوبوس ها منعقد شده است، اظهار کرد: این اتوبوس های برقی در تهران مونتاژ خواهد شد تا از این مسیر هم بتوانیم اتوبوس های ناوگان را تأمین کنیم. ۷۹۳ دستگاه اتوبوس بی آرتی داریم که به دنبال بازسازی آن به بهترین شکل هستیم.
وی با اعلام اینکه ۱۱ هزار دستگاه تاکسی نوسازی شده است، تصریح کرد: از این تعداد دو هزار دستگاه تاکسی برقی بوده است.
هرمزی با بیان اینکه مباحث مطالعاتی و احداث پارکینگ ها را در این دوره دنبال کردیم، یادآور شد: همت ویژه ما توسعه پارکینگ هاست. تا پایان سال سه پارکینگ نیایش، جوادیه و اعتماد به بهره برداری می رسد. همچنین ایجاد فضاهای پارک حاشیه ای و اجرای مسیر سرزندگی نیز در حال انجام است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردرای تهران با تأکید بر اینکه ۵۷۷ دستگاه سامانه نظارت تصویری خریداری شده است، گفت: ۵۰۰ دستگاه در شرایط فعلی در حال نصب است. ۱۷ ایستگاه تعریف شده که ۹ ایستگاه به بهره برداری رسیده و هشت ایستگاه باقی مانده و تا پایان سال در مدار قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه شورا و شهرداری پای جریان برقی سازی ایستادگی کردند، تأکید کرد: با این ایستادگی ها جریان برقی سازی شکل گرفت. در این میان موتورسیکلت های برقی را هم پیگیری کردیم و بنای ما بر این است که امسال اقدام ویژه ای در این زمینه انجام دهیم.
هرمزی با تأکید بر اینکه حال معاینه فنی خوب نبود، گفت: تجهیزات معاینه فنی کاملاً به روز رسانی شد و ۱۱ خط سیار در این دوره شکل گرفت. برای معاینه فنی خودروهای برقی نیز اقدام کردیم و تجهیزات آن خریداری شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه تسویه با بانک ها سالها باقی مانده بود، تصریح کرد: در دوره ششم مدیریت شهری پروانه ۶ مجتمع ایستگاهی جدید اخذ شده است.
هرمزی با بیان اینکه مصوبه موتورسیکلت ها اخذ شده و ۲۰۰ میلیون یورو توسط بانک مرکزی برای این موضوع اختصاص یافته است، گفت: از تولیدکنندگان در هر بخش دعوت به همکاری در این زمینه کرده ایم. آمادگی داریم شرایط سرمایه گذاری را فراهم کنیم و از تولیدکنندگان دعوت می شود در این زمینه مشارکت کنند.
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