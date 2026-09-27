ضرورت تعیین زمان تحویل ۶۳۰ واگن و پیگیری بیمه تاکسیرانان

به گزارش خبرنگار مهر، پیرهادی با اشاره به فرمایشات و تاکیدات رهبر شهید تصریح کرد: حضرت آیتالله خامنهای فرمودند: «هر کسی که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار میکند؛ چه بداند، چه نداند.
پیرهادی در ادامه تاکید کرد: ایشان بارها درباره امید بخشی به جامعه و پرهیز از ناامید کردن مردم تاکید کردند.
وی اظهار کرد: ما حتماً باید اقدامات خوب را بگوییم، همانطور که باید موضوعاتی را که از بخشهای مختلف شهرداری مطالبه داریم و ایرادات موجود را نیز مطرح کنیم. فکر میکنم همکاران بنده پیگیر این موضوعات هستند و خواهند بود.
وی با اشاره به قرارداد ۶۳۰ دستگاه قطار گفت: اینکه برای ۶۳۰ دستگاه قرارداد بسته شده و روند اجرایی آن آغاز شده اقدام بسیار ارزشمندی است، اما از آقای هرمزی میخواهم اعلام کنند این ۶۳۰ دستگاه چه زمانی بهطور کامل تحویل میشود؛ چه زمانی ساخته خواهد شد و چه زمانی وارد کشور میشود؟
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به قرارداد ۱۱۳ دستگاه واگن قطار ملی نیز گفت: اجراییسازی قرارداد ۱۱۳ دستگاه واگن قطار ملی و آغاز تحویل این قطارها واقعاً کار ارزشمندی است؛ چراکه بسیاری از اقدامات پس از آغاز، زمانی ارزشمند خواهند بود که در یک زمان مناسب و مدت مشخص به اتمام برسند و تحویل داده شوند. بنابراین لازم است درباره زمان تکمیل و تحویل این ۱۱۳ دستگاه نیز توضیح داده شود.
پیرهادی افتتاح مترو شهر پرند پس از ۱۴ سال را نیز اقدامی ارزشمند دانست و گفت: افتتاح مترو شهر پرند پس از ۱۴ سال اقدام بسیار ارزشمندی بود و کار خوبی انجام شده است.
وی افزود: در ابتدای دوره ششم، ۱۴۰ ایستگاه مترو صرفاً در شهر تهران به بهرهبرداری رسیده بود که تاکنون ۲۲ ایستگاه جدید افتتاح شده و بر اساس گزارشی که آقای هرمزی ارائه کردند، چهار ایستگاه دیگر نیز تا پایان سال افتتاح خواهد شد.
پیرهادی ادامه داد: در ابتدای دوره ششم ۲۶۹ کیلومتر مترو داشتیم که این میزان در حال حاضر به ۳۱۰ کیلومتر رسیده و بر اساس گزارش ارائهشده، تا پایان سال به ۳۲۱ کیلومتر خواهد رسید.
وی با بیان اینکه تاکنون ۴۱ کیلومتر به طول شبکه مترو افزوده شده است، گفت: این عدد، عدد قابل توجهی است، هرچند انتظار داریم پیشرفتها بیشتر باشد و روند توسعه سرعت بیشتری پیدا کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به شرایط کشور در سالهای اخیر اظهار کرد: در شرایطی که کشور در یک شرایط بحرانی سخت و یک شرایط تحریمی قرار دارد، اقدام رو به جلو انجام شده است.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد اگر کسی بخواهد کار کند، در این کشور میشود کار کرد. ممکن است در انتقال پول با سختی مواجه شوند، قراردادها با دشواری همراه باشد، فشارهایی وجود داشته باشد یا مجبور شوند برای حل برخی موضوعات سفرهای متعددی انجام دهند، اما روند میتواند به سمت جلو و پیشرفت حرکت کند و خدا را شاکریم که این اتفاقات خوب افتاده است.
پیرهادی ادامه داد: حتی در شرایطی که جنگ هم بوده، عزیزان کار را متوقف نکردند و روند افتتاحها و اجرای پروژهها ادامه پیدا کرده است.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده و آقای هرمزی اعلام کردند که ۸۳ درصد ناوگان نوسازی شده است. این عدد قابل توجهی است، گرچه هنوز با نقطه ایدهآل و مطلوب فاصله داریم.
پیرهادی افزود: عقبماندگیها زیاد بوده است. در برخی دورهها نوسازی انجام نشده بود و بعد از دوره چهارم، روند تعداد اتوبوسهای موجود در شهر بهشدت نزولی شد؛ نه اورهال قابل توجهی انجام شد و نه اتوبوس آنچنانی به شهر اضافه شد، اما در دوره ششم این عقبماندگی اصلاح شد.
وی گفت: اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده و ۷۴۵ دستگاه نیز اورهال شده است و این روند، روند خوبی است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین با اشاره به نوسازی ۱۱ هزار دستگاه تاکسی، بر ضرورت پیگیری بیمه تاکسیرانان تأکید کرد و گفت: من با تاکسیرانان زیادی جلسه داشتهام و یکی از درخواستهای آنها این است که متأسفانه در دورههای گذشته و در مقاطعی، بیمه تاکسیرانان قطع شده است.
وی ادامه داد: در اواخر دولت آقای رئیسی پیگیریهایی انجام شد و شخص رئیسجمهور نیز پیگیر حل این مساله بود که با شهادت آیتالله رئیسی، ادامه کار متوقف شد و این موضوع جمعبندی نشد.
پیرهادی افزود: هفته گذشته به سازمان تأمین اجتماعی رفتم و این مسئله را مطرح کردم. مسئولان تأمین اجتماعی اعلام کردند اگر بودجه این موضوع دیده شود، آمادگی کامل دارند برای بیمه تاکسیرانان کمک کنند.
پیرهادی خطاب به مسئولان مربوطه گفت: از آقای هرمزی تقاضا دارم اگر نمایندگان مجلس باید اقدامی انجام دهند، اعتبار این موضوع را پیگیری کنند. میتوان بخشی از هزینه را خود راننده پرداخت کند، بخشی را شهرداری بدهد و بخشی نیز در بودجه دیده شود. خود تأمین اجتماعی هم قول داده است که در این زمینه کمک کند.
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