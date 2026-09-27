تشکری هاشمی: ورود ۲۵۰۰ اتوبوس به تهران خوب است اما کافی نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصد و سی و سومین جلسه شورای شهر تهران و در واکنش به گزارش معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، با تأکید بر ضرورت تغییر راهبردهای حمل‌ونقل عمومی گفت: نمی‌توانیم تمام اشکالات و ضعف‌ها را به دوران گذشته ربط دهیم؛ پنج سال است که هستیم و امروز باید کارنامه ما تکمیل باشد و این فرصت اندک باقی‌مانده در دوره ما، تنها فرصت‌های محدودی است تا اشکالات و ضعف‌ها برطرف شوند.

وی افزود: گزارش آقای هرمزی و اینکه ۲۵۰۰ اتوبوس به ناوگان اضافه شده، بسیار خوب است و نشان‌دهنده آن است که اقدامات به ثمر رسیده و روند بازسازی‌ها و واردات نشان می‌دهد که روی ریل درست قرار گرفته‌ایم، اما فاصله ما با وضعیت مطلوب بسیار زیاد است ورود ۲۵۰۰ اتوبوس بسیار خوب است، اما کافی نیست.

وی با اشاره به تغییر شرایط کشور و منطقه اظهار کرد: در حال حاضر شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه به گونه‌ای تغییر کرده که اگر بخواهیم همان راهبردها و روش‌های گذشته را برای ادامه کار همچنان ادامه دهیم، قابل قبول نیست.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: روزی که کار را در شورا شروع کردیم، دلار ۲۷ هزار تومان بود، اما اکنون دلار به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. در آن زمان ما راحت می‌توانستیم از کشورهای مختلف دنیا اتوبوس خریداری و به کشور وارد کنیم.

تشکری هاشمی افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ قطار DC وجود دارد که مشکلات زیادی دارند و نیازمند تعمیرات اساسی و اورهال جدی هستند و در حوزه ساخت واگن تاکنون توانسته‌ایم دو رام قطار با کیفیت بسازیم در سال ۹۵ یا ۹۶ تفکر ساخت قطار داخلی مطرح شد و اکنون در برخی سیستم‌ها مانند کولر، سیستم باد، قسمت درب و ترمز توانسته‌ایم داخلی‌سازی را انجام دهیم.

تشکری هاشمی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت داخلی در حوزه اتوبوس نیز اظهار کرد: احیای دیدگاه بازسازی اتوبوس‌ها بسیار خوب است، اما می‌توانیم از ۱۰۰ درصد دانش فنی داخلی استفاده کنیم و در داخل، اتوبوس‌ها تولید شوند.