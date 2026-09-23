به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه اول مهر همزمان با شروع فصل مدارس فیلم سینمایی کودک و نوجوان «سفید برفی» اکران خود را آغاز کرده است. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۸ چهارشنبه یک مهر در ۲۲ هزار و ۱۹۰ سانس، ۶۸۳ هزار و ۴۶۰ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۸۸ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۱۷ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده است.
از ۲۹ شهریور ۲ فیلم سینمایی «دانههای انگور» و «سرزمین فرشتهها» به شکلی محدود و بیسروصدا اکران خود را آغاز کرده اند. این ۲ فیلم تاکنون در ۱۰ سانس سینمایی روی پرده رفته اند و به نظر میرسد جزو گزینههای جدی ایران برای معرفی به اسکار باشند. مسئولیت معرفی نماینده سینمای ایران به اسکار را بنیاد سینمایی فارابی بر عهده دارد و براساس تقویم آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، کشورهای متقاضی حضور در بخش بهترین فیلم بینالمللی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) فرصت دارند فیلم منتخب خود را معرفی کنند.
«خانوم والده» صدرنشین جدول فروش است
فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق و تهیهکنندگی سید ابراهیم عامریان از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۳۷۶ هزار و ۶۷۶ بلیت به فروش ۴۹ میلیارد و ۷۴۱ میلیون تومانی رسید و در رتبه اول جدول فروش قرار گرفت. «خانوم والده» داستان ۲ برادر بدهکار را روایت میکند که در شرایط دشوار مالی، از رسیدن ارثی غیرمنتظره باخبر میشوند. ورود این ارث به زندگی آنها، مجموعهای از سوءتفاهمها و موقعیتهای طنز را شکل میدهد و ۲ برادر را وارد ماجرایی تازه میکند. رضا عطاران و عباس جمشیدیفر نقش ۲ برادر داستان را بازی میکنند و شبنم قربانی، غلامرضا نیکخواه، ایمان صفا، گیتی قاسمی و علی دهکردی دیگر بازیگران فیلم هستند.
فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمیکیا و تهیهکنندگی محمدرضا منصوری از ۱۱ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۷۱ هزار و ۵۰۱ بلیت به فروش ۱۰ میلیارد و ۴۷۳ میلیون تومانی رسید و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «اسکورت» درباره انتخابهای دشوار است؛ داستانی از سربازی که برای نجات جان دوستش، ناچار به ورود به دنیای خطرناکِ شوتیها میشود. امیر جدیدی، هدی زینالعابدین، افشین هاشمی، مهدی زمینپرداز، هادی شیخالاسلامی و رضا کیانیان از بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیهکنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۷۰ هزار و ۳۸ بلیت به فروش ۹ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است ...
بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولیزادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدیآرا، عرفان ناصری، فرید سجادیحسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل میدهند.
فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۵۹ هزار و ۸۳۱ بلیت به فروش ۷ میلیارد و ۷۱۱ میلیون تومانی رسید و در رتبه چهارم قرار گرفت. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.
انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیهکنندگی محمدامین همدانی از ۴ شهریور اکران شده و با فروش ۵۴ هزار و ۵۹۶ بلیت ۵ میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومان فروخته است.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: در سیارهای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانهای است که آنها را از دست آبدزکها نجات دهد. همزمان پسر بچهای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها میشود.
فیلم کمدی «ناپلئون در باغ زردآلو» به نویسندگی و کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی احسان ظلیپور از ۴ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۱۸ هزار و ۱۴۰ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومانی رسید. سعید آقاخانی، امیر جعفری، غلامرضا نیکخواه، ناهید مسلمی، امید روحانی، شادی خلیلی، قاسم زارع، نیما نوری زاده و یوسف تیموری در این کمدی به ایفای نقش پرداخته اند. در خلاصه داستان «ناپلئون در باغ زردآلو» آمده است: آقا بهمن و آقا یحیی تو زندان نقشه بزرگترین دزدی عمرشان را می کشند تا بارشان را برای همیشه ببندند … .
فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیهکنندگی روحالله سهرابی از ۲۵ شهریور اکران شده و با فروش ۱۱ هزار و ۳۷۱ بلیت به فروش یک میلیارد و ۲۶۸ هزار تومانی دست یافت. در این فیلم آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدینیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخالاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفاقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقیمهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی و رضا نوری و با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته اند. «جانشین» روایتی از زندگی و نقش سرنوشتساز شهید حسین املاکی جانشین لشکر قدس گیلان، در طراحی و اجرای عملیات بزرگ و پیچیده «نصر ۴» است.
فیلمهایی که زیر یک میلیارد فروختند
فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی حبیب والینژاد با فروش ۵ هزار و ۱۰۴ بلیت به فروش ۴۸۷ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانشبهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زندهیاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماهمنیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی «سقف» به نویسندگی مشترک ابراهیم امینی و علی محمد حسامفر اکران خود را از ۲۸ مرداد آغاز کرده است و با فروش ۴ هزار و ۲۸۱ بلیت به فروش ۲۹۷ میلیون تومانی دست یافت. سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشهخواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی، سانیا سالاری، حسین رامه، با معرفی سجاد آوینی و رزا اسکندری و بازیگر خردسال ارسلان همتی بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقشآفرینی کردهاند. «سقف» به معضلات یک خانواده ایرانی میپردازد که پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه با آن مواجه شدهاند.
فیلم سینمایی «آن دو» به نویسندگی مهدی سجادپور و مرتضی رحیمی، کارگردانی مرتضی رحیمی و تهیه کنندگی سیدعلیرضا سبط احمدی از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش یک هزار و ۸۳۷ بلیت به فروش ۱۶۵ میلیون تومان دست یافت. درام سینمایی «آن دو» داستان «ظفر»، پسر ۱۲ ساله ایل بختیاری را روایت میکند که با مفقود شدن برادرش در جبهه و آوردن شهیدی بینام و نشان به لردگان، ظفر و خانوادهاش در برزخِ بیم، امید و شناسایی قرار میگیرند.
«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۲ هزار و ۵۱۶ بلیت توانست ۱۵۵ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیتهایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت میکند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همهچیز دستخوش تغییر میشود.
بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینیپور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنیحاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.
فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیهکنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته یک هزار و ۷۲۳ بلیت فروخت و به فروش ۱۰۲ میلیون تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشهخواه، هدیه حسینینژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهرههای این اثر پربازیگر هستند.
فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیهکنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش یک هزار و ۲۸۶ بلیت به فروش ۹۱ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه روایت میکند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافهوند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمدهاست: انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگیشان را تغییر میدهد … .
فیلم سینمایی «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان و تهیه کنندگی داریوش بابائیان از اول مهر اکران شده و با فروش ۵۴۸ بلیت به فروش ۷۸ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان این فیلم که مناسب گروه سنی کودکان است، آمده است: «فرشید همراه گروهی از دوستانش بعد از فراغت از تحصیل تصمیم می گیرند برای مسابقه به اسطبل پدر فرشید بروند در همین حین اسب گران قیمتی مفقود می شود و بچه ها تصمیم می گیرند با همکاری یکدیگر اسب را پیدا کنند.»
کیانوش گرامی، امید علیمردانی، خشایار راد، مجید شهریاری، علی قزوینی، میلاد کریمی، حسین دارایی افسانه صالحی، پریناز عبائیان، حسین توکلی، ابوالفضل نوریان، امیرهادی طاهری، سالار شکرانی، کوروش اسماعیلی، آیهان امیری، محمدرضا شریعتی، کارن جعفری، سپهر نجابت، امیرمحمد اسماعیلزاده، علیرضا شاکری و سپهر عمومی گروه بازیگران «سفید برفی» را تشکیل میدهند.
انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیهکنندگی و کارگردانی مازیار محمدینژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش ۹۲۹ بلیت به فروش ۵۶ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفتانگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود میآید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سنایچ میخواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادیهای کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق میشود؟
اکران بی سروصدای ۲ فیلم
فیلم سینمایی «سرزمین فرشتهها» به تهیهکنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی بابک خواجه پاشا با فروش ۷۱۳ بلیت به فروش ۴۶ میلیون تومانی دست یافت. این فیلم روایتی انسانی و شاعرانه از کودکان غزه دارد.
فیلم سینمایی «دانههای انگور» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان نیز از ۲۹ شهریور اکران شده و با فروش ۳۹۲ بلیت به فروش ۴۵ میلیون تومانی رسیده است. «دانههای انگور» با بازی رضا عطاران و نوید محمدزاده، با مضمون مشروبات تقلبی ساخته شده است.
فیلم «خواب نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش یک هزار و ۱۶۰ بلیت به فروش ۳۹ میلیون تومانی رسید. در خلاصه داستان فیلم آمده است: برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادربزرگ ... . جواد رضویان و بیژن بنفشه خواه بازیگران اصلی «خواب نما» هستند.
فیلم سینمایی «ماه پنهان» به کارگردانی محمدرضا یکانی و تهیه کنندگی ایرج محمدی با فروش ی۷۰۶ بلیت به فروش ۴ میلیون تومانی رسید. لیندا کیانی، آرمین رحیمیان، فرزاد حسنی، امین میری، بهار قاسمی، سیاوش چراغی پور، رایحه تیموری، محمدرضا سروستانی، سیاوش حبیبی، حشمت آرمیده، به همراه هنرمندان خردسال آیان یاربیگی و آوا روستایی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
فروش کلی فیلمها
فروش کلی فیلمهای روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:
«زنده شور»: ۱۷۴ میلیارد و ۸۵۹ میلیون تومان
«استخر»: ۱۵۷ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان
«آنتیک»: ۶۳ میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان
«خانوم والده»: ۵۰ میلیارد و ۱۴۹ میلیون تومان
«اسکورت»: ۳۷ میلیارد و ۱۶۸ میلیون تومان
«سفینه نجات»: ۲۷ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
«ناپلئون در باغ زردآلو»: ۱۸ میلیارد و ۷۶۶میلیون تومان
«تاکسیدرمی»: ۱۸ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان
«سفر به لیمونیا»: ۱۵ میلیارد و ۳۲ میلیون تومان
«لباس شخصی»: ۱۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان
«سقف»: ۹ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
«خواب نما»: ۶ میلیارد و ۸۸ میلیون تومان
«نبرد با خرچنگ»: ۳ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان
«جانشین»: یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان
«ماه پنهان»: ۴۸۵ میلیون تومان
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