به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه، منوچهر حبیبی در نشست شورای هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه، با قدردانی از رؤسای دانشگاه‌ها برای بازگشایی مراکز آموزش عالی، بر استمرار و نظم جلسات این شورا تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه اظهار کرد: شورای هماهنگی دانشگاه‌ها باید به‌صورت منظم و مستمر و دست‌کم ماهی یک‌بار با حضور رؤسای دانشگاه‌های استان برگزار شود تا مسائل عمومی و مشترک مراکز آموزش عالی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: در ابتدای فعالیت این شورا بهتر است جلسات با فاصله زمانی کمتری برگزار شود تا موضوعات و هماهنگی‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی سریع‌تر دنبال شود و در مواردی که چند دانشگاه با مسئله مشترکی مواجه هستند، مدیران دستگاه‌های مرتبط نیز برای بررسی و حل مشکل در جلسات حضور یابند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری در نظام آموزش عالی، گفت: در کنار مسائل روزمره دانشگاه‌ها باید نگاه جدی به آینده کشور داشته باشیم و موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، رشد فناوری و تحولات علمی را در کانون توجه قرار دهیم تا دانشگاه‌های استان از تحولات علمی و فناوری عقب نمانند و حتی بتوانند فاصله خود را با روندهای جهانی کاهش دهند.

وی عنوان کرد: مسائل دانشگاه و دانشجو از موضوعات اصلی کشور است و نباید مسائل روزمره موجب غفلت از دانشگاه‌ها، دانشجویان و اساتید شود، چرا که مسیر توسعه آینده کشور را دانشگاه‌ها ترسیم می‌کنند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: برخورداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه پزشکی از شرایط مناسب، در نهایت به ارتقای سلامت جامعه و افزایش رضایتمندی مردم منجر می‌شود و در رشته‌های فنی و مهندسی نیز فراهم کردن زیرساخت‌ها و شرایط مناسب، زمینه رشد و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند.

حبیبی دانشگاه را محل تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد دانست و تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید انسان‌هایی متخصص، متعهد و اثرگذار تربیت کنند که بتوانند در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کنند و علاوه بر آموزش، در حل مسائل جامعه نیز اثرگذار و تحول‌آفرین باشند.

وی با تأکید بر اهمیت علم، پژوهش و تحقیقات دانشگاهی در حل مشکلات کشور، افزود: اقداماتی که بر پایه علم، پژوهش و تحقیقات دانشگاهی انجام می‌شوند، از پایداری و اطمینان بیشتری برخوردارند و می‌توانند مسیر حرکت جامعه به سمت توسعه و پیشرفت را مؤثرتر کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط کشور و بازگشایی دانشگاه‌ها پس از یک دوره طولانی وقفه در آموزش حضوری، اظهار کرد: بازگشت دانشجویان به دانشگاه‌ها در شرایط فعلی آسان نیست و مراکز آموزش عالی با مسائل و محدودیت‌هایی مواجه هستند، اما باید تلاش کنیم فعالیت دانشگاه‌ها به شرایط عادی بازگردد و دانشجویان در محیطی آرام و مناسب به تحصیل ادامه دهند.

وی بر توجه ویژه به وضعیت خوابگاه‌ها و سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند و وضعیت حمل‌ونقل، خوابگاه‌ها و سایر خدمات مورد نیاز دانشجویان به‌صورت مستمر بررسی شود.

حبیبی همچنین خواستار ارتباط نزدیک‌تر مدیران دانشگاه‌ها با اساتید و دانشجویان شد و افزود: اساتید باید در جریان شرایط کشور و مسائل موجود قرار داشته باشند و معاونان و مسئولان فرهنگی و دانشجویی نیز ارتباط بیشتری با دانشجویان برقرار کنند.

وی با تأکید بر تفاوت شرایط دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: نوع نگاه و شرایط دانشجو با کارمند متفاوت است و مدیران و کارکنان دانشگاه‌ها باید در نحوه تعامل با دانشجویان دقت، ظرافت و حساسیت لازم را داشته باشند و ارتباط با این قشر را به‌صورت صمیمانه، دقیق و حساب‌شده دنبال کنند.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان با دانشگاه‌ها نیز تأکید کرد و گفت: شرکت‌های برق، گاز، مخابرات و شهرداری باید در جلسات آینده حضور داشته باشند تا ضمن آگاهی از شرایط دانشگاه‌ها، برای حل مسائل و مشکلات آنها همکاری کنند.

وی همچنین اطلاع‌رسانی درباره موفقیت‌ها و دستاوردهای دانشگاه‌های استان را ضروری دانست و افزود: اخبار خوب و امیدوارکننده باید به جامعه منتقل شود و در شرایطی که مردم با مسائل و مشکلات مختلف مواجه هستند، انعکاس دستاوردهای علمی و موفقیت‌های دانشگاه‌ها می‌تواند به امیدآفرینی و ایجاد نشاط در جامعه کمک کند.

حبیبی با اشاره به کسب رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تایمز، خواستار برجسته‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب این موفقیت شد و گفت: مجموعه روابط عمومی استانداری و رسانه‌های استان آمادگی دارند در انعکاس این دستاوردها همکاری کنند.

استاندار کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد: تشکیل شورای هماهنگی دانشگاه‌ها و استمرار جلسات آن زمینه هماهنگی بیشتر میان مراکز آموزش عالی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند و با شناسایی و پیگیری مسائل مشترک، گرهی از مشکلات دانشگاه‌ها و دانشجویان استان باز شود.