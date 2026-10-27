پیشرفت ۲۰ درصدی اتصال بزرگراه شهید محلاتی به آزادراه شهید شوشتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، بزرگراه شهید محلاتی که از گذرگاه های مهم شرق تهران به شمار می آید در تقاطع با بزرگراه بسیج به بن بست می رسد. احداث ادامه بزرگراه شهید محلاتی و اتصال آن به آزادراه شهید شوشتری تحولی عظیم در شبکه معابر شرق پایتخت خواهدبود. این طرح در قالب دو پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه بسیج با بزرگراه شهید محلاتی و تقاطع غیرهمسطح بلوار هجرت با ادامه بزرگراه شهید محلاتی تعریف و در دوره ششم مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفت.

مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به آغاز اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار هجرت با بزرگراه شهید محلاتی در سال 1404، افزود: احداث این پروژه بعلت موانع اجرایی متعدد با تاخیر همراه شد و متعاقب تملک معارضین بخش شرقی، از تابستان امسال به شکل جدی دنبال شد.

وی ادامه داد: این پروژه شامل اجرای یک دستگاه پل رفت و برگشت بر روی بلوار هجرت، احداث کندروی شرقی و غربی این بلوار در این محدوده و اجرای سه راستگرد جهت تامین دسترسی های مورد نیاز می باشد.

صداقتی در تشریح عملیات اجرایی کنونی گفت: متعاقب اجرای کوله بخش شرقی، عملیات اجرایی شیبراهه در دستور کار قرار گرفت. شیبراهه شرقی این پل بعلت واقع شدن بر روی سقف سالن ایستگاه مترو تختی و الزام به کنترل بار وارده و محدودیت ارتفاع، در قالب سازه سلولی طراحی و در حال احداث است. اجرای سازه سلولی که با افزایش فاکتورهای زمان و هزینه همراه است، حفظ امنیت شهروندان را در پی خواهدداشت.

وی تاکید کرد: این سازه برای نخستین بار در پروژه های عمرانی شهرداری تهران اجرایی می شود.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با اشاره به 20200 مترمربع معارضین نهادی بخش غربی این پل، همکاری نهادهای مربوطه را زمینه ساز تسریع اجرای این پروژه برشمرد.

وی با اشاره به اجرای نیمی از 26 شمع این پروژه، از ادامه عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سازه سلولی خبر داد و تصریح کرد: همزمان اجرای 245 ستون این سازه نیز پیگیری می شود.

صداقتی پیشرفت این تقاطع غیرهمسطح و دسترسی ها را 20 درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه بسیج با بزرگراه شهید محلاتی نیز در صورت رفع موانع در سال جاری از سرگرفته شود.