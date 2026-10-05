به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی طهرانی مقدم، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان، صبح دوشنبه از رونمایی نخستین کتاب دیجیتال «بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان؛ از شهر سوخته تا سواحل مکران» خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری، تاریخی و زیرساختی استان در دو نسخه فارسی و انگلیسی تدوین شده است.

وی افزود: این کتاب در مجموع ۲۱ بسته و ۳۱ فرصت سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود که ۱۳ بسته در حوزه میراث‌فرهنگی، پنج بسته در حوزه فرودگاه‌ها و سه بسته نیز در حوزه آب منطقه‌ای تعریف شده است.

طهرانی مقدم بیان کرد: در بخش میراث‌فرهنگی، ظرفیت‌هایی از شهر سوخته و کوه خواجه در سیستان تا زهک و هیرمند و همچنین مناطق مختلف سواحل مکران از جمله رمین، درک، گلفشان، بندر تنگ و گواتر در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: هدف از تدوین این بسته‌ها تنها معرفی چند طرح نیست، بلکه تلاش شده ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان با فرصت‌های اقتصادی امروز و آینده پیوند بخورد تا زمینه توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان گفت: پنج بسته سرمایه‌گذاری نیز با محوریت فرودگاه‌های زاهدان و خاش و سه بسته در حوزه آب منطقه‌ای در شهرستان‌های نیکشهر، سرباز و چابهار پیش‌بینی شده است.

معرفی فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

طهرانی مقدم یکی از ویژگی‌های این مجموعه را ارائه فرصت‌ها در قالب «مجوز بی‌نام» عنوان کرد و افزود: این رویکرد می‌تواند پس از طی فرآیندهای قانونی و اخذ تأییدیه‌های لازم، مسیر ورود سرمایه‌گذاران به طرح‌ها را شفاف‌تر و تسهیل کند.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری تنها ورود سرمایه به یک پروژه نیست، بلکه پیوند ظرفیت‌های یک سرزمین با آینده آن است و می‌تواند به ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ارزش افزوده برای استان و مردم منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: کتاب دیجیتال بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان برای استفاده عموم مردم، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، پژوهشگران و علاقه‌مندان در وب‌سایت این اداره‌کل قابل دسترس خواهد بود.