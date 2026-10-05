داریوش سرگزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دامپزشکی علاوه بر نقش تخصصی در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، یکی از ارکان تأمین غذای سالم، حفظ سلامت عمومی و تضمین امنیت غذایی جامعه است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه دام، طیور و آبزیان افزود: برخورداری از جمعیت دامی، واحدهای پرورش طیور و آبزیان، کشتارگاه‌ها و همچنین مرزهای زمینی و دریایی، سیستان و بلوچستان را به یکی از مناطق مهم کشور در تولید و تجارت محصولات مرتبط با دامپزشکی تبدیل کرده است.

ظرفیت تولیدی استان در مسیر صادرات

سرگزی گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران و بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تولیدی استان فعال شده و این روند چشم‌اندازهای تازه‌ای را پیش روی تولیدکنندگان و بخش دامپزشکی قرار داده است.

وی با اشاره به صنعت طیور ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده، دغدغه تأمین مرغ مورد نیاز استان و کنترل بیماری و تلفات در واحدهای تولیدی تا حد زیادی برطرف شده و اکنون تمرکز بر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای صادرات مازاد تولید به کشورهای همسایه است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان همچنین صنعت آبزی‌پروری را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم استان دانست و گفت: در این بخش نیز استان از مرحله افزایش تولید و کنترل بیماری‌ها عبور کرده و اکنون توسعه صادرات آبزیان، افزایش ارزش افزوده و ارتقای توان رقابت محصولات در بازارهای بین‌المللی دنبال می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز از صادرات ۵۴۹ تن میگو از سیستان و بلوچستان به بازارهای هدف خبر داده شده بود؛ همچنین گزارش‌ها از استمرار وضعیت مناسب بهداشتی در صنعت پرورش میگوی استان حکایت دارد.

سلامت تولید؛ پشتوانه توسعه اقتصادی

سرگزی نقش صیادان، بهره‌برداران و شرکت‌های فعال حوزه آبزی‌پروری را در رونق اقتصادی استان مهم دانست و بر توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای قانونی، حفظ الزامات بهداشتی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی همچنین از توسعه مراکز تشخیصی و درمانی و تقویت خدمات تخصصی دامپزشکی در حوزه دام خبر داد و افزود: این اقدامات زمینه کنترل مؤثرتر بیماری‌های دامی، افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات بهتر به تولیدکنندگان را فراهم کرده است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با قدردانی از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، استادان دانشگاه و مجموعه‌های دولتی و خصوصی خاطرنشان کرد: آنچه امروز در بخش‌های مختلف تولید و سلامت استان شاهد آن هستیم، حاصل همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف است و می‌تواند مسیر توسعه تولید، اشتغال و صادرات محصولات استان را هموارتر کند.

وی تأکید کرد: فعالان حوزه دامپزشکی و تولید با هدف تأمین نیاز پروتئینی کشور، صیانت از سلامت جامعه و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.