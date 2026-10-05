به گزارش خبرنگار مهر، محبوب عبداله‌پور صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت استفاده از پارک‌های حاشیه‌ای شهر اظهار کرد: در حال حاضر ۴ هزار و ۴۰۰ جایگاه مصوب پارک حاشیه‌ای در تبریز وجود دارد که حدود ۸۰ درصد خودروهای استفاده‌کننده از این ظرفیت، خودروهای ثابتی هستند که برای مدت طولانی در این جایگاه‌ها توقف می‌کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز، با بیان اینکه پارک حاشیه‌ای برای ساماندهی توقف خودروها و استفاده چرخشی شهروندان از ظرفیت معابر ایجاد شده است، گفت: بخشی از ظرفیت موجود به جای آنکه در طول روز میان خودروهای مختلف گردش داشته باشد، در اختیار خودروهایی قرار می‌گیرد که برای مدت طولانی در یک محل متوقف می‌شوند.

عبداله‌پور ادامه داد: بخش عمده این خودروهای ثابت متعلق به اصناف و کسبه است و خودروهای خود را در محدوده محل فعالیتشان برای ساعات طولانی پارک می‌کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز با اشاره به محدودیت ظرفیت پارک در معابر شهری، تصریح کرد: توقف طولانی‌مدت یک خودرو در جایگاه پارک حاشیه‌ای باعث می‌شود سایر شهروندان در همان بازه زمانی امکان استفاده از این ظرفیت را نداشته باشند.

وی تأکید کرد: جایگاه‌های پارک حاشیه‌ای متعلق به عموم شهروندان است و نباید به شکل اختصاصی و طولانی‌مدت در اختیار خودروهای ثابت قرار گیرد.

عبداله‌پور خاطرنشان کرد: پارک حاشیه‌ای زمانی می‌تواند به ساماندهی توقف خودروها در معابر کمک کند که جایگاه‌ها در طول روز میان استفاده‌کنندگان مختلف گردش داشته باشند و از اشغال طولانی‌مدت آنها توسط خودروهای ثابت جلوگیری شود.