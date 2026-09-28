به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری‌آذر عصر دوشنبه در دیدار با سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، مسائل و مشکلات ترافیکی حوزه انتخابیه به‌ویژه وضعیت ترافیک شهر تبریز را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

در این دیدار، با اشاره به افزایش حجم تردد و تشدید مسائل ترافیکی در تبریز، آذرشهر، اسکو و دیگر شهرهای حوزه انتخابیه، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های پلیس راهور برای مدیریت بهتر ترافیک و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید شد.

جعفری‌آذر با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات پلیس راهور، خواستار تأمین امکانات مورد نیاز این مجموعه در شهرهای حوزه انتخابیه شد.

وی تأمین موتورسیکلت، خودرو و تجهیزات تخصصی و همچنین افزایش نیروی انسانی پلیس راهور را از جمله نیازهای موجود عنوان کرد و بر ضرورت تقویت توان عملیاتی پلیس برای پاسخگویی مناسب‌تر به مسائل ترافیکی تأکید کرد.

پیگیری تقویت امکانات پلیس راهور

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه پیگیری‌های خود، طی نامه‌ای خطاب به رئیس پلیس راهور فراجا نیز بر ضرورت توجه ویژه به تأمین امکانات مورد نیاز پلیس راهور در حوزه انتخابیه تأکید کرد.

جعفری‌آذر در این نامه خواستار مساعدت برای اختصاص خودرو، موتورسیکلت، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز پلیس راهور در تبریز، آذرشهر، اسکو و سایر شهرهای حوزه انتخابیه شده است.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای توان عملیاتی پلیس راهور و تقویت امکانات این مجموعه متناسب با حجم تردد و نیازهای موجود در شهرهای حوزه انتخابیه تأکید کرده است.

پیگیری این موضوع با هدف تقویت زیرساخت‌ها و امکانات پلیس راهور و کمک به مدیریت بهتر ترافیک و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان ادامه خواهد داشت.