به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی شامگاه دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات بازسازی و آسفالت مسیر مابین تونلهای ۵ و ۶ محور میانه–زنجان به پایان رسیده و این مسیر برای تردد خودروها بازگشایی شده است.
وی افزود: این محدوده طی مدت اخیر به دلیل مشکلات موجود، موجب کندی و اختلال در تردد کاربران جادهای شده بود که با انجام عملیات عمرانی، این مشکل برطرف شد.
فرماندار ویژه میانه ادامه داد: با تکمیل آسفالت، شرایط تردد در این بخش از محور میانه–زنجان بهبود یافته و یکی از نقاط دارای مشکل در این مسیر برطرف شده است.
مشایخی با اشاره به ادامه طرحهای عمرانی در این محور گفت: محور دوم این مسیر نیز در قالب طرح چهارخطهسازی توسط پیمانکار اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با هدف ارتقای ایمنی جاده و تسهیل و روانسازی تردد در محور میانه–زنجان دنبال میشود.
فرماندار ویژه میانه تأکید کرد: روند اجرای پروژههای زیرساختی و راهسازی این شهرستان و بهویژه این محور تا تکمیل مراحل پیشبینیشده پیگیری خواهد شد.
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