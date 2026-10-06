سرهنگ جهانگیر جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ترافیکی ایجادشده در اطراف برخی مراکز درمانی و مجتمع‌های پزشکی تبریز اظهار کرد: تمرکز مراکز درمانی در برخی نقاط شهر باعث شده در ساعات مختلف، حجم قابل توجهی از خودروهای مراجعه‌کنندگان و همراهان بیماران در این محدوده‌ها تردد و توقف داشته باشند.

وی ادامه داد: از جمله این مراکز می‌توان به کلینیک‌های بهاران، شیخ‌الرئیس و سلامت اشاره کرد که به دلیل حجم بالای مراجعه‌کنندگان، موضوع دسترسی، توقف خودرو و تأمین پارکینگ در اطراف آنها اهمیت زیادی دارد.

خلأ قانونی در استعلام ترافیکی مراکز درمانی

رئیس پلیس راهور تبریز با اشاره به روند صدور مجوز این مراکز گفت: در گذشته برای احداث بسیاری از مراکز درمانی، استعلام و مشاوره ترافیکی از پلیس راهور الزامی نبود و همین مسئله موجب شد برخی ساختمان‌ها بدون بررسی آثار ترافیکی ناشی از فعالیت خود احداث شوند.

جهانگیری افزود: در بسیاری از پروژه‌ها، دستگاه‌های مختلف از نظر ترافیکی مورد مشورت قرار می‌گرفتند، اما این موضوع درباره برخی مراکز درمانی که امروز با مشکلات جدی ترافیکی مواجه هستند، وجود نداشت.

وی کلینیک سلامت را یکی از نمونه‌های قابل توجه دانست و گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات این مرکز، نبود پارکینگ مناسب برای مراجعه‌کنندگان است؛ مشکلی که باعث شده خودروها در خیابان متوقف شوند و بخشی از ظرفیت معابر اطراف نیز درگیر توقف خودروها شود.

بیماران سالمند قربانی کمبود پارکینگ

جهانگیری با اشاره به شرایط خاص مراجعه‌کنندگان مراکز درمانی بیان کرد: افرادی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، صرفاً شهروندانی نیستند که بتوانند خودرو را در فاصله‌ای دور پارک کرده و مسیر را پیاده طی کنند. بسیاری از مراجعه‌کنندگان سالمند هستند و برخی نیز با واکر یا ویلچر تردد می‌کنند.

وی ادامه داد: نمی‌توان به بیماری که با ویلچر یا واکر مراجعه کرده است گفت خودرو را در فاصله ۱۰۰ متری پارک کن و خودت مسیر را طی کن. بنابراین پارکینگ مراکز درمانی باید به گونه‌ای طراحی شود که دسترسی بیماران به ساختمان را تسهیل کند.

رئیس پلیس راهور تبریز تأکید کرد: وقتی پارکینگ مناسب در مجاورت مرکز درمانی وجود نداشته باشد، همراه بیمار ناچار می‌شود برای پیاده کردن او در خیابان توقف کند و همین توقف‌های کوتاه نیز در مجموع به ایجاد گره‌های ترافیکی منجر می‌شود.

عارضه‌سنجی ترافیکی می‌تواند خلأ گذشته را جبران کند

جهانگیری درباره راهکار جلوگیری از تکرار این وضعیت گفت: اخیراً موضوع عارضه‌سنجی ترافیکی وارد فرآیند بررسی و صدور مجوز پروژه‌های ساختمانی شده و این اقدام می‌تواند بخشی از خلأ گذشته را جبران کند.

وی افزود: شهرداری‌هایی که برای ارائه خدمات به شهروندان اقدام به صدور مجوز پروژه‌های بزرگ می‌کنند، باید پروژه را به شورای ترافیک استان معرفی کنند تا میزان اثرگذاری آن بر شبکه معابر، حجم تردد و نیازهای پارکینگ مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: اگر این فرآیند به شکل دقیق و کارشناسی اجرا شود، پیش از احداث یک مرکز درمانی مشخص خواهد شد که پروژه چه میزان سفر درون‌شهری ایجاد می‌کند، مراجعه‌کنندگان چگونه به آن دسترسی خواهند داشت و چه میزان فضای پارک برای خودروها نیاز است.

ساخت روگذر برای رفع ترافیک و ایجاد مانع جدید

رئیس پلیس راهور تبریز با اشاره به برخی پروژه‌های عمرانی شهر تبریز اظهار کرد: گاهی برای حل یک گره ترافیکی، پروژه‌هایی مانند روگذر پیشقدم یا روگذر ارتش احداث می‌شود، اما در مجاورت همین زیرساخت‌ها، پروژه‌هایی اجرا می‌شوند که خودشان به یک مانع جدید در مسیر جریان ترافیک تبدیل می‌شوند.

سرهنگ جهانگیری ادامه داد: نمی‌توان برای حل مشکل ترافیک یک روگذر ایجاد کرد و سپس در کنار آن، یک مرکز درمانی بزرگ بدون پیش‌بینی بار ترافیکی احداث کرد. این موضوع عملاً بخشی از تلاش انجام‌شده برای روان‌سازی ترافیک را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی از شهرداران و شهرداران مناطق تبریز خواست پیش از صدور مجوز پروژه‌های بزرگ، موضوع عارضه‌سنجی ترافیکی را جدی بگیرند و نظر کارشناسی دستگاه‌های مرتبط را دریافت کنند.

پارکینگ ۲۰۰ تا ۳۰۰ خودرو بخشی از مشکل کلینیک سلامت را کاهش داد

جهانگیری درباره وضعیت کلینیک سلامت گفت: اگر شهروندی به این مرکز مراجعه کند و از پلیس سؤال کند که خودرو را کجا پارک کند، در شرایط فعلی پاسخ منطقی و مناسبی برای این سؤال وجود ندارد و این نشان می‌دهد که موضوع پارکینگ از ابتدا به شکل مناسبی دیده نشده است.

وی افزود: سال گذشته بخش خصوصی برای ایجاد پارکینگ در مقابل کلینیک سلامت همکاری کرد و این پارکینگ ظرفیت دست‌کم ۲۰۰ تا ۳۰۰ خودرو را دارد. ایجاد این فضا توانسته بخشی از مشکل مراجعه‌کنندگان را کاهش دهد.

رئیس پلیس راهور تبریز ادامه داد: اگر چنین ظرفیتی از ابتدا در داخل ساختمان یا در مجاورت آن پیش‌بینی می‌شد، قطعاً اثر بسیار مثبتی بر وضعیت ترافیکی محدوده داشت و بیماران و همراهان آنها نیز با آرامش بیشتری به مرکز درمانی مراجعه می‌کردند.

وی تأکید کرد: کافی است فردی حدود ۱۰ دقیقه مقابل کلینیک سلامت توقف و وضعیت معبر را مشاهده کند تا حجم خودروهای پارک‌شده و مشکلات ناشی از کمبود فضای توقف را ببیند.

مراکز درمانی جدید باید از ابتدا پارکینگ داشته باشند

جهانگیری با اشاره به ساختمان‌های جدید در محدوده ارتش تبریز گفت: در پروژه‌های جدید این محدوده، موضوع پارکینگ مورد توجه قرار گرفته و چهار طبقه پارکینگ برای مراجعه‌کنندگان بیماران و پزشکان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با توجه به تعداد افرادی که در این مراکز فعالیت خواهند کرد، حتی ممکن است این ظرفیت پاسخگوی تمام نیازها نباشد، اما پیش‌بینی پارکینگ در زمان طراحی و احداث ساختمان می‌تواند از ایجاد بخشی از مشکلات ترافیکی آینده جلوگیری کند.

رئیس پلیس راهور تبریز در پایان خاطرنشان کرد: تجربه مراکز درمانی موجود نشان می‌دهد که توجه به ترافیک و پارکینگ نباید پس از احداث ساختمان و آغاز فعالیت آن مطرح شود؛ بلکه باید از مرحله طراحی پروژه، میزان سفرهای ایجادشده، دسترسی بیماران و ظرفیت پارکینگ مورد بررسی قرار گیرد تا پس از بهره‌برداری، شهروندان و بیماران با مشکلاتی مواجه نشوند که اصلاح آنها بسیار دشوارتر است.