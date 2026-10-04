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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

کشف ۱۹۹ میلیارد ریال تعهد ارزی در یزد

کشف ۱۹۹ میلیارد ریال تعهد ارزی در یزد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از کشف پرونده تعهد ارزی به ارزش بیش از ۱۹۹ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از شرکت‌های تجاری مطلع شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان این شرکت که دریافت‌کننده ارز دولتی بوده به پلیس امنیت اقتصادی احضار و ملزم به پرداخت ۱۹۹ میلیارد ریال به صندوق ارزی دولت شد.

فرمانده انتظامی استان یزد با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی با پلیس، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات درباره تخلفات اقتصادی را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6967736

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