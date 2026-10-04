کشف ۱۹۹ میلیارد ریال تعهد ارزی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از شرکت‌های تجاری مطلع شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان این شرکت که دریافت‌کننده ارز دولتی بوده به پلیس امنیت اقتصادی احضار و ملزم به پرداخت ۱۹۹ میلیارد ریال به صندوق ارزی دولت شد.

فرمانده انتظامی استان یزد با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی با پلیس، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات درباره تخلفات اقتصادی را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.