اخطار به ۳ نانوایی متخلف در شهرستان زارچ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام ابوطالب مهدوی‌زاده اظهار کرد: در جریان پایش و نظارت بر نانوایی‌های شهرستان زارچ، به دو واحد به دلیل کم‌فروشی و به یک واحد به دلیل رعایت نکردن ساعت کاری اخطار داده شد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر واحدهای صنفی، گفت: تأمین و عرضه مناسب نان به‌عنوان یکی از اقلام اساسی مورد نیاز روزانه مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و دستگاه‌های متولی باید با نظارت دقیق، زمینه ارائه خدمات مطلوب و دسترسی مناسب شهروندان را فراهم کنند.

رئیس حوزه قضایی زارچ بر همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز تأکید کرد و افزود: رصد مستمر واحدهای صنفی و رسیدگی به مشکلات و نواقص احتمالی می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق عمومی مؤثر باشد.

در این پایش مشترک، وضعیت فعالیت نانوایی‌ها، نحوه پخت و عرضه نان و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به‌صورت میدانی بررسی و مسائل و مشکلات موجود نیز ارزیابی شد.

این پایش با حضور رئیس حوزه قضایی زارچ، نماینده فرماندار، مدیران جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و نماینده نانوایان شهرستان انجام شد.